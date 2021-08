"Niente sesso con i punturati, non sono umani": la deriva del guru no vax

Tra le pieghe dei social è possibile trovare qualunque tipo di contenuto e capita di imbattersi in post dai tratti surreali, tanto più in questo periodo di deriva no-vax complottista. Uno di quelli che ha destato maggior scalpore nelle ultime settimane è stato scritto da Nicola Franzoni, un personaggio ben noto per le sue azioni contro i lockdown, le restrizioni e qualunque azione intrapresa dai governi Conte e Draghi per combattere l'epidemia. È sceso più volte in strada con un manipolo di persone per arringare le piazze alla disobbedienza civile. È il leader del movimento Onda popolare e a giugno ha invitato i suoi seguaci a non fare sesso con i vaccinati.

" Lo dico alla nostra comunità e ne sono sicuro. Non fate sesso con i punturati. Preserviamoci. Saremo quelli da cui dipenderà la razza umana ", ha scritto Nicola Franzoni in un post datato 21 giugno. Scorrendo i commenti lasciati sotto l'appello, al di là dei messaggi di scherno, ci sono diversi messaggi che sembrano appoggiare questa teoria, che lo stesso Franzoni ha spiegato in un ulteriore intervento: " Molti di voi scherzano perché non capiscono il senso di questo post..ma i punturati non sono più geneticamente umani...avete capito? Volete un disegnino? Non scherzate perché se scherzate non avete capito nulla del disegno politico ".

Difficile distinguere tra i commenti realmente di supporto alle parole di Nicola Franzoni e quelli che, invece, desiderano solo prendersi gioco della sua community. Tra i tanti che si leggono non può che colpire quello di tal Caterina: " I ns figli saranno puri, nn contaminati e daranno vita a piccoli sani e forti ". C'è, poi, chi cita un certo Mimmo Biscardi per sostenere la tesi di Nicola Franzoni: " Ha detto il professor Biscardi Mimmo che i vaccinati.. non possono contagiare perché tanto loro ce l'hanno ormai dentro comunque forse è vero la prudenza non è mai troppa però quello che gli hanno iniettato non è il covid è tutt'altra roba ". Tra i commenti complottisti sotto il post di Franzoni ce n'è anche uno sul vaccino Pfizer: " Nel 2015 hanno provato il faiser (Pfizer, ndr) ce l'avevano già pronto loro l'hanno dato a tante scimmie in 2 anni sono morte tutte ". Povere scimmie, sacrificate alla narrazione no vax.

La paura di essere "contagiati" dai vaccinati porta i no vax a cercare incontri tra simili, come si evince dagli annunci di ricerca nelle varie parti d'Italia. Il Green pass per loro diventa un deterrente da cui star lontani. C'era anche un'app dedicata, che è stata rimossa dagli store. Ma c'è chi si spinge anche oltre, come spiega Il foglio, che ha rivelato l'esistenza di un mercato nero dello sperma dei non vaccinati. Si può acquistare nel deep web a prezzi che si aggirano attorno agli 800 dollari e garantisce alle donne di avere figli "non contaminati".