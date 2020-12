È tornata la violenza No Tav: insulti e pietre contro poliziotti

Non si placano le tensioni in Val di Susa dove a seguito di alcuni disordini causati da militanti No Tav due esponenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. Il movimento No Tav ha dato luogo oggi a una vera e propria manifestazione, una protesta ancora una volta contro l’allargamento del cantiere per la realizzazione della linea Torino-Lione. A farne le spese un poliziotto e un finanziere rimasti feriti ma che non si troverebbero in gravi condizioni.

In centinaia alla manifestazione No Tav

La manifestazione si sarebbe svolta a Giaglione, dove un gruppo di attivisti, circa 250, una volta terminata l’assemblea, nel cercare di raggiungere il cancello del cantiere avrebbe lanciato petardi, sassi e bombe carta contro le forze dell’ordine, le quali avrebbero risposto all’attacco con un consistente lancio di gas lacrimogeni. Il poliziotto e il finanziere sarebbero rimasti feriti durante le tensioni avvenute nei boschi. Centinaia sarebbero gli attivisti incappucciati che si sono incamminati lungo i sentieri di montagna dopo essersi radunati al campo sportivo di Giaglione. Una volta giunti al cancello del sentiero “Gallo-Romano”, che chiude l’accesso all’area di cantiere di Chiomonte della nuova Torino-Leone, hanno iniziato a lanciare bombe carta e petardi contro le forze dell'ordine, arrabbiati probabilmente per il fatto di non essere riusciti a raggiungere il cantiere, nonostante abbiano provato a farlo sia dall’alto che dal basso. Il cantiere nei giorni scorsi era stato allargato.

Feriti un poliziotto e un finanziere