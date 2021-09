Irruzione dei no vax in chiesa: calci e pugni ai poliziotti

Azione di polizia in una chiesa di Pescara, dove un gruppo di circa 20 persone ha inscenato un sit-in all'interno del luogo sacro. Tutto è cominciato durante una delle messe giornaliere presso la basilica della Madonna dei sette dolori. I manifestanti, durante un corteo di protesta contro i vaccini, le mascherine e il Green pass, sono entrati all'interno della chiesa e hanno incitato i fedeli presenti a togliere la mascherina dal loro viso, tutt'ora obbligatoria nei luoghi al chiuso.

L'azione pare fosse studiata fin dall'inizio. Durante la messa, i manifestanti hanno deciso di fare il loro ingresso in chiesa, prendendo posto tra i banchi. A quel punto hanno tolto la loro mascherina e chiesto a chi era riunito in preghiera di fare altrettanto, con toni molto accesi vicino alle minacce. Il sacerdote che in quel momento stava celebrando è stato costretto a interrompere la funzione per invitare i manifestanti a rispettare le regole. Un gesto, quello del celebrante, che ha infiammato gli animi dei ribelli, tanto che i presenti alla messa sono stati costretti a chiamare la polizia.

Gli uomini della volante del 113 non hanno fatto irruzione all'interno della chiesa ma hanno atteso che i manifestanti uscissero per poterli identificare. Una volta giunti sul sagrato, gli aderenti alla protesta hanno notato la presenza delle forze dell'ordine e hanno reagito con violenza alla richiesta di identificazione da parte della polizia. Gli agenti della polizia di Pescara sono stati aggrediti con calci e pugni. A quel punto gli uomini della volante sono stati costretti a intervenire per arrestare un uomo, un 40enne di Pescara, che aveva dato il via alla protesta.

Al momento dell'arresto è scoppiato il parapiglia e altre sei persone sono state identificate e denunciate per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate in concorso, turbamento di funzioni religiose e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Tra le persone che sono state denunciate ci sarebbe anche una donna che, probabilmente per evitare che l'uomo venisse arrestato, ha cercato di estrarre la pistola dalla fondina di uno dei poliziotti.