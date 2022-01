Il no vax con l'amico positivo, il divorzio Pd-Lega e Radio Leopolda: quindi, oggi...

- un eurodeputato del’Afd dà del “lurido maiale” al povero David Sassoli e gioisce se è morto. Ne faranno un cinema, e forse giustamente, ma l’unica cosa da dire è che chi scrive certe cavolate non è nemmeno degno dei 5 minuti di notorietà che si è conquistato

- strano caso: ieri un leader No Vax di Torino aveva chiesto al governo di istituire dei “campi covid”, oggi escono i video dei veri campi quarantena di Pechino. Casermoni nei campi di calcio che manco in caso di terremoto devastante, solo una stanza e un bagno. Fine. Meglio l’isolamento dei nostri lidi in cameretta, direi…

- apre Radio Leopolda, la radio ufficiale di Italia Viva. Chissà se farà la stessa fine che fece l’Unità sotto la segreteria Pd di Renzi…

- Repubblica scopre la truffa dei tamponi dei no vax, che così riescono a ottenere un super green pass grazie al fatto che non bisogna più fare i molecolari di controllo. Noi ne avevamo parlato per primi qualche giorno fa. Ora però pare che i non vaccinati abbiano trovato altre strade: prendi un amico positivo, gli dai la tua tessera sanitaria, lo mandi in farmacia a fare un test, vieni segnato infetto (anche se non lo sei), aspetti i 10 giorni e infine ottieni il super green pass. Geni (del male)

- a imbrattare di rosso la Scala dei Turchi, una scogliera interamente bianca, è stato un imbianchino. Sembra una di quelle barzellette: “Lo sai quale è il colmo per…”

- Letta e Salvini litigano di nuovo. Il leghista accusa il Pd di essere il “partito dei no”. I dem replicano a tono. La verità: sono prove tecniche di divorzio

- è il mio compleanno, 30esimo, perciò oggi versione breve. A domani