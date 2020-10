Il Nobel per l'Economia va a Milgrom e Wilson, gli studiosi dei formati d'asta

L'Accademia svedese delle scienze ha assegnato il Premio Nobel per l'Economia 2020 a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson "per miglioramenti apportati alla teoria dell'asta e per le invenzioni di nuovi formati d'asta". Milgrom e Wilson oltre a studiare il meccanismo di funzionamento delle aste, hanno anche usato le loro idee per progettare nuovi modelli d'asta per beni e servizi difficili da vendere in maniera tradizionale, come le radiofrequenze. "Delle loro scoperte - scrive l'Accademia nella motivazione al premio - hanno beneficiato venditori, acquirenti e contribuenti in tutto il mondo. Le persone hanno sempre venduto cose al miglior offerente, o le hanno comprate da chi fa l'offerta più economica. Al giorno d'oggi, il valore degli oggetti oscilla continuamente e nelle aste si possono trovare non solo oggetti domestici, arte e antichità, ma anche titoli, minerali ed energia. Persino gli appalti pubblici possono essere assegnati tramite aste". E i due premi in scienze economiche di quest'annohanno prima elaborato una teoria fondamentale e successivamente hanno utilizzato i loro risultati in applicazioni pratiche, che si sono diffuse a livello mondiale." Le loro scoperte sono di grande vantaggio per la società", dice Peter Fredriksson, presidente del Comitato del premio. L’importante riconoscimento, però, non è tecnicamente un Nobel come gli altri, ma un premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel.

Utilizzando la teoria dell'asta, i ricercatori che si sono aggiudicati il Nobel per l'Economia cercano di comprendere i risultati delle diverse regole per l'offerta e i prezzi finali, il formato dell'asta. Cosa non facile, perché l'analisi deve fare i conti con gli offerenti che seguono startegie legate alle informazioni man mano disponibili. Robert Wilson ha sviluppato la teoria per le aste di oggetti di valore comune, un valore che prima è incerto ma, alla fine, è lo stesso per tutti. Poi ha calcolato anche il valore delle radiofrequenze o il volume dei minerali in una determinata area. Wilson ha scoperto anche perché gli offerenti razionali tendono a fare offerte al di sotto della propria stima dello standard: sono preoccupati per la "maledizione del vincitore", cioè pagare troppo e perdere.

Paul Milgrom ha formulato una teoria più generale delle aste che non solo ha fissato i valori comuni, ma anche i valori privati che variano da offerente a offerente. Ha analizzato le strategie di offerta in diversi formati d'asta già noti, dimostrando che un formato darà al venditore un reddito più elevato quando gli offerenti scopriranno di più sui valori stimati dagli altri partecipanti. Nel corso del tempo, le società hanno messo all'asta oggetti sempre più complessi, come slot di atterraggio e radiofrequenze. In risposta, Milgrom e Wilson hanno inventato nuovi formati per mettere all'asta molti oggetti per conto di venditori interessati più al ritorno d'immagine che a quello strettamente economico. Nel 1994, le autorità statunitensi hanno usato per la prima volta uno dei loro formati d'asta per vendere radiofrequenze agli operatori delle telecomunicazioni. Da allora molti altri paesi hanno applicato il loro formato in contesti simili.

Paul R. Milgrom è nato nel 1948 a Detroit, negli Stati Uniti ed è docente di Scienze umane presso la Stanford University. Robert B. Wilson è nato nel 1937 a Geneva, negli Stati Uniti, ed è docente di Amministrazione presso la Stanford University.