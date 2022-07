"Non è annegata". Ripartono le indagini sulla morte di Polina

Ci sono troppe cose che non tornano sulla morte di Polina Kochelenko, ex modella, addestratrice cinofila e criminologa di 35 anni, ritrovata senza vita nelle acque della roggia Malaspina, a Valeggio (Pavia), il 17 aprile del 2021. Per la procura la giovane potrebbe essere annegata nel tentativo di salvare i cani precipitati nel rivolo artifciale oppure si è trattato di un gesto estremo, forse un suicidio. Ma i familiari della vittima respingono con forza l'ipotesi di un evento accidentale tanto quanto la possibilità di un atto volontario. " Non è annegata ", affermano nel corso di un'intervista al quotidiano La Stampa. Lo scorso 6 giugno, il giudice Maria Cristina Lapi ha ordinato nuove indagini alla procura.

Il "giallo" dell'annegamento

L'unica certezza sulla morte di Polina è che sia morta per annegamento. Lo ha stabilito l'autopsia riscontrando ferite sul corpo della giovane, verosimilmente già priva di vita, compatibili con l'impatto contro le pareti del canale. Ma per la mamma di Polina, assistista dall'avvocato Tiziana Barella, quei segni potrebbero indicare una possibile colluttazione che la giovane potrebbe aver avuto con un presunto aggressore prima di precipitare in quei 60 centimetri d'acqua. Un'ipotesi ventilata dall'investigatore privato Claudio Ghini, il perito incaricato dalla famiglia per fare luce sulla tragica circostanza. A detta dell'esperto, ma anche secondo il consulente di parte Fabrizio Vinardi, Polina non è caduta nel punto indicato dalla procura, ma a cinquecento metri di distanza, da un ponticello nascosto tra la fitta vegetazione dove potrebbe essere arrivata per inseguire i cani. " Lì potrebbe aver incontrato il suo aggressore ", spiega Ghini.

L'uomo misterioso