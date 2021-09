"Mi ha preso la borsa". La rapina all'assessore nella Torino della Appendino

Seguita e rapinata sotto casa, per fortuna senza danni oltre a un grande spavento. È successo domenica sera, attorno alle 21:30, a Francesca Leon, assessore alla Cultura di Torino.

La donna, 55 anni, aveva appena parcheggiato l'auto e stava percorrendo a piedi il breve tratto di strada che la separava dalla porta di casa, nel quartiere di San Salvario, che negli ultimi cinque anni è diventato una delle zone più multietniche della città. All'improvviso un uomo le ha afferrato la borsa per strappargliela. Ma la Leon non ha mollato e, nonostante l'invito minaccioso del malvivente che le ha intimato di non urlare, ha comunque gridato. A quel punto, la situazione si è trasformata da potenzialmente tragica a grottesca: " Non so con che sangue freddo - ha raccontato l'assessore della giunta guidata da Chiara Appendino, secondo TorinoToday - pensando che dentro avevo le chiavi di casa, della macchina, i documenti, i telefoni, ho intavolato con lui una trattativa ".