"Non fa informazione". Rula Jebreal se la prende con Giletti

" Non accetto né interviste, né inviti ". E lo si era capito. Dopo aver rifiutato di rilasciare dichiarazioni a Non è l'Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti, Rula Jebreal ha espessamente ribadito la propria ostilità alla suddetta trasmissione. La giornalista palestinese lo ha fatto nella maniera più urticante possibile, ovvero accusando il talk show della rete terzopolista e il collega di non fare buona informazione.

In un tweet pubblicato nelle scorse ore, Rula ha postato alcune foto della trasmissione di Giletti e ha sentenziato: " Non accetto né interviste né inviti a Non è l'arena. Non è informazione ". E ancora, riferendosi alla modalità con cui il programma aveva affrontato certi temi d'attualità, ha sparato a zero. " Vorrei chiarire un concetto a Giletti: come sul Covid non mi confronto con stregoni, così su chi sceglie la spettacolarizzazione della guerra non discuto con propagandisti putiniani. Questo non è giornalismo ", ha aggiunto la giornalista, che già nei giorni scorsi aveva distribuito patenti in materia di informazione.

Vorrei chiarire un concetto a Giletti:come sul covid non mi confronto con stregoni, così su chi sceglie la spettacolarizzazione della guerra non discuto con propagandisti Putiniani—Questo non è giornalismo. pic.twitter.com/xiTYiNCZUC — Rula Jebreal (@rulajebreal) May 17, 2022

In un'intervista a Il Foglio, in particolare, Jebreal aveva puntato il dito contro l'emittente di Urbano Cairo e senza appello aveva osservato: " Sono partita dall’Italia che La7 era casa mia, ora è irriconoscibile. Raccontavamo quello che accadeva, ora invece vedo in generale sulle televisioni italiane un'operazione pericolosissima di revisionismo storico e di manipolazione che mette a confronto sullo stesso piano la realtà e la propaganda ". E nel firino era finito pure l'ex mentore della giornalista, Michele Santoro. " Abolisce la capacità di critica ", aveva rimproverato Rula. Alla luce di quelle rimostranze, Massimo Giletti aveva mandato una propria inviata sulle sue tracce. Ma lei si era negata.

" Rula non vuole fare l'intervista con Non è l'Arena. Io ho questo tipo di indicazione. È un diktat, mi hanno detto di no. Categorico ", aveva spiegato l'ufficio stampa del Riviera International Film Festival, manifestazione alla quale Jebreal aveva preso parte. Le immagini di quel vano tentativo di comunicare con la giornalista palestinese erano state trasmesse domenica scorsa - 15 maggio - da Giletti. E quest'ultimo, polemicamente, aveva chiosato: " Mi sembra assurdo il comportamento di una giornalista che parla di libertà di stampa e poi censura ".