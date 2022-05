"Non mi affittano casa perché ho un bimbo autistico"

" Non mi affittano casa perché mio figlio ha una diagnosi di spettro autistico ". A raccontare è Rosamaria Caputi, mamma di Francesco, 11 anni, un bimbo a cui è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. La denuncia attraverso i social: " Avrei voluto evitare di renderlo pubblico, perché speravo e credevo di farcela da sola. Ma stavolta il muro si è alzato ", ha spiegato la donna.

La storia

Rosamaria Caputi ha 54 anni. Di origini catanesi ma romana di adozione, vive in un appartamento di Monteverde, a Roma, con i suoi tre figli: Alice, Federico e Francesco. Il marito è morto per via di un problema cardiaco e lei si è ritrovata, inaspettatamente, a dover tirar su tre bambini da sola. Ma non è tutto. " A breve dovrò lasciare la mia sistemazione e da fine marzo mi sono messa alla ricerca di un trilocale, qualcosa che posso permettermi con le mie entrate ", racconta in una intervista a Repubblica. " Ogni volta, malgrado il mio reddito sia più che sufficiente, ricevo un rifiuto dopo la proposta. - continua la 54enne - Ho intuito che qualcosa non andasse. In due occasioni avevo già versato la caparra confirmatoria di 1100 e 1300 euro, ma parliamo di oltre 6 episodi ".

L'odissea

La ricerca di una nuova sistemazione nella Capitale si è trasformata in un'odissea. Rosamaria sostiene che si rifiutino di affittarle casa per via del disturbo da spettro autistico di Francesco. " Il rifiuto arrivava sempre dopo la presentazione del redditi, ossia la pensione di reversibilità, - spiega - l'indennità di accompagnamento e l'assegno come caregiver familiare. Un agente immobiliare alla fine mi ha detto: 'Trovi un'altra soluzione, il problema è suo figlio' ". A dir suo, sono due i motivi i motivi del rifiuto: " Il primo deriva da una leggenda da film, ossia quello dei fantomatici rumori ai vicini . - dice - Proprietari e condomini assaliti da paure insensate non vogliono avere a che fare con le famiglie ai loro occhi 'anormali': una vedova accompagnata da due figli e 'mezzo'. A nulla vale che io spieghi come viviamo, quali siano i nostri beneducati comportamenti, gli ausili da parte di assistenti e terapisti. Il secondo, altrettanto leggendario, è la difficoltà negli sfratti. Ma io voglio pagare, lo so che il privato non è un filantropo ".

La speranza