"Non serviamo elettori della Meloni". Gaffe della titolare di un pub

Un post su Facebook (evidentemente pubblicato "a caldo", a poche ore dalla pubblicazione dei risultati elettorali) che invitava gli elettori del centrodestra e di Giorgia Meloni in particolare a scegliere un altro bar, visto che nel suo non sarebbero stati benaccetti. Poi la retromarcia, anche a seguito del polverone sollevatosi visto che il messaggio aveva impiegato pochissimo tempo a diventare "virale". E così, la titolare del pub di Livorno "La Bua dell'Orate", Romina Matarazzo, si è vista costretta a rettificare in parte la propria uscita precedente, pubblicando un nuovo post di precisazione.

Andiamo con ordine: a seguito dello spoglio elettorale, sulla pagina Facebook ufficiale dell'esercizio commerciale toscano è apparso il seguente messaggio, pubblicato dallo staff su input della direzione. « Comunicazione di servizio in un giorno che non doveva esistere. La Bua dell’Orate" comunica: noi non vogliamo i soldi di chi l’ha votata. Siete gentilmente pregati di essere coerenti con il vostro voto e non frequentare più il nostro “baretto” di invertite/deviate. Con amore, la Bua ». Parole che evidenziano delusione nei confronti del responso delle urne, "caricate" forse dall'enfasi del momento: l'allusione alla vittoria del centrodestra e alla leader Fratelli d'Italia in modo particolare è evidente. Sta di fatto che il pensiero ha diviso anche una città tradizionalmente di sinistra, nella quale nel 1921 nacque il Partito Comunista: accanto a chi ha apprezzato la presa di posizione della proprietaria, manifestandole solidarietà e promettendo di farsi presto vedere per un drink o una cena, c'è stato anche chi ha reputato il messaggio decisamente discriminatorio verso chi ha una fede politica evidentemente diversa dalla proprietaria.

Il dietrofront