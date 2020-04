Non si muore di solo Covid

Sembra che ci sia solo il Coronavirus nel mondo. Pare che sia vietato morire d’altro. Invece, questa è la notizia, si continua a stare male e ad ammalarci anche di altro.

I reparti oncologici di Milano sono stati tutti convertiti in reparti Covid e chi deve fare visite non può più farle. A Milano stanno sospendendo tutte le terapie dei reparti di oncologia e molti si rivolgono alla Toscana per sapere se fanno ancora esami istologici perché a Milano non li fanno più.

Anche il Pio X di oncologia è stato trasformato solo in Covid. E persino gli interventi chirurgici sono stati tutti rimandati. Le chemio e le radio lo stesso. Come se il cancro si potesse rimandare. Come se chi ha un tumore possa decidere di sospenderlo. Il San Donato di Milano ha chiuso ed è stato tutto adibito a Covid. Chi ha studi privati sta allestendo ambulatori privati investendo di tasca propria per poter seguire i propri malati di tumore altrimenti lasciati a se stessi dalle regioni.

Situazione analoga anche al Meyer pediatrico di Firenze (tra i più importanti ospedali per bambini d'Italia) praticamente quasi completamente sospeso. La decisione è stata presa da Alberto Zanobini, direttore generale di nomina politica, nominato nel 2015 dal governatore della Toscana, Enrico Rossi, di professione avvocato, che giustamente ha pensato bene di chiudere l’ospedale dal 3 marzo alle visite, di bloccare gli interventi chirurgici anche di cardio chirurgia e di rimandare anche i malati cronici. Riapertura prevista dopo Pasqua. E se un bambino si sente male prima o ha bisogno di una visita urgente adesso, cosa può fare?

Un pediatra che ci lavora e che ovviamente vuole garantire il suo anonimato per paura di ritorsioni è sgomento: "Io non condivido questa scelta. Ho scelto di fare il medico per altre ragioni e con altri principi. Invece l’amministrazione ci ha messo in ferie forzate”.

Non può esser che tutto si muova attorno a questa infezione e il resto non venga più seguito perché così facendo se non si muore di Covid si morirà di altro. “Hanno completamente perso il senno – continua - e siamo ormai in preda alla pura fobia. Sto vedendo cose indicibili, bambini che non vengono più visitati. Il Covid non vieta che si possa fare cose indispensabili per i bambini. Sennò è come valutare i danni di un incendio durante l'incendio. In fondo la mortalità del Covid è ancora, malgrado tutto l'1%, su milioni di contagiati ancora sommersi. Niente in confronto ad altre patologie. La gestione dei pazienti cronici non andrebbe messa da parte. Ho visto bambini trattati male perché adesso c'è solo il Covid. Il nostro ospedale è stato svuotato di contenuti, un ospedale fantasma come la città. Ora parlano di riaprire dopo Pasqua. Ma le persone che hanno bisogno devono essere visitate subito! Superato il momento acuto, e adesso è chiaro che in Toscana i numeri della Lombardia non ci saranno, si possono fare cose che sono compatibili con il contagio. La prima fase acuta era stata giustificata perché si doveva lavorare in sicurezza e questo non era possibile. L'ospedale è stato svuotato di pazienti. Da 600 visite in 3 giorni a 14. Non si contrasta il virus stando sul divano: infezioni, leucemie, infarti, incidenti, chi li cura? Hanno fermato addirittura la cardiochirurgia ma anche se fosse stata aperta, chi viene da fuori dove alloggerebbe che in città tutto è chiuso?”.

Non può essere che la paura sia l'unico principio sul quale ci si basi, abbiamo scienza e coscienza a disposizione per sapere fare le cose che si possono fare in una certa maniera. “Nulla vieta che vengano rispettate le norme – conclude - e nello stesso tempo far stare i bambini più sereni. Perché il virus non si trasmette pensandolo o respirando ma solo in determinate maniere. Bisogna basarci su ciò che conosciamo e basta e non deve prevalere il pessimismo globale. Il continuo bombardamento di notizie non aiuta anche perché ormai la gente l’ha capito che la situazione è grave. Dobbiamo cercare di essere razionali e continuare a curare tutti e mandare avanti una economia. Ci vuole molta obiettività adesso".

Questa volta ha ragione Renzi. O accettiamo la possibilità di morire di Covid-19 o avremo la certezza di morire di fame. O di altre malattie.