Pure Rocco Casalino al San Raffaele per una cisti alla mandibola

È notizia recente quella del ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffale di Milano a scopo precauzionale in seguito all'esito positivo del tampone naso-faringeo, ma a trovarsi in una delle sale di degenza dell'ospedale meneghino, secondo alcune indiscrezioni riportate da "AdnKronos" è anche il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ossia Rocco Casalino.

Stando alle informazioni filtrate sino ad ora, l'ex gieffino, ora divenuto consulente politico, si trova al San Raffale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla mandibola per asportare una cisti. Non si tratta di niente di grave, ed il prezioso consigliere del premier potrà presto tornare al suo fianco in giornata, dopo essere stato dimesso.

Rocco Casalino ha fatto recentemente molto parlare di sé. Per prima cosa c'è stata la diffusione della notizia della segnalazione del suo compagno, il 30enne cubano José Carlos Alvarez Aguila, all'Ufficio antiriciclaggio della Banca d’Italia. Una faccenda che lo scorso luglio aveva alzato un vero e proprio polverone, provocando grande imbarazzo nel consulente del premier. Con la passione del gioco in borsa su siti di trading online come Plus500, Alvarez Aguila era arrivato a spostare ingenti somme di denaro sul proprio conto corrente: si è parlato di circa 150mila euro. A preoccupare maggiormente gli uomini della sezione antiriciclaggio, il fatto che Alvarez Aguila fosse il compagno di un uomo molto vicino al governo, e quindi a conoscenza delle decisioni future dell'esecutivo.

Interrogato sulla vicenda, Rocco Casalino aveva dichiarato di essere in crisi con il 30enne, per poi aggiungere che, in ogni caso, di non aver mai condiviso con lui informazioni riservate. "Durante il periodo del lockdown, Alvarez è stato attirato da un sito di trading online" , aveva poi dichiarato il portavoce del premier, spiegando che il giovane era stato in realtà una vittima del trading online. "Il call center di una società ricollegabile al sito lo chiamava più volte al giorno fornendogli suggerimenti su dove e come investire, con la prospettiva di un guadagno facile e sicuro" , aveva raccontato Casalino, come riportato da "Dagospia".

I problemi fra Casalino e Aguila devono poi essere stati superati, dato che i due sono stati visti di recente su una spiaggia del Salento in atteggiamenti tuttaltro che astiosi, come mostrato dal settimanale "Chi". Intanto Giuseppe Conte ha deciso di intervenire per tutelare la privacy del suo collaboratore. Nei giorni scorsi, riferisce "Dagospia", il premier si sarebbe lanciato in una strenua difesa nei confronti dell'ex gieffino durante una riunione con lo staff della presidenza del Consiglio.