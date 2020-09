Il Cav ricoverato al San Raffaele. "È precauzionale, sta bene"

Silvio Berlusconi, dopo che mercoledì scorso è risultato positivo al tampone nasofaringeo, è stato ricoverato all'ospedale San Raffale di Milano. La decisione è stata presa solo "a scopo precauzionale" . "Il quadro clinico - fanno sapere fonti vicine all'ex presidente del Consiglio - non desta preoccupazioni" .

"Berlusconi sta bene, ha passato la notte bene" . Intervenendo su Rai3 alla trasmissione Agorà, la senatrice azzurra Licia Ronzulli ci ha tenuto a rassicurare sullo stato di salute del Cavaliere dopo che, in seguito al ricovero di ieri sera, ha trascorso la notte all'ospedale San Raffaele di Milano nella solita stanza al sesto piano in cui è stato in occasione di precedenti ricoveri. "C'è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l'andamento del Covid-19" , ha spiegato la parlamentare.