Non solo rave party, anche i fuochi d'artificio nell'ultima "notte gialla"

È trascorso quasi un anno esatto da "quell'ultimo weekend" di marzo 2020 prima del lockdown. Era la notte tra il 7 e l'8 marzo e da una parte a Milano c'era chi cercava di "scappare" prima che venissero chiusi i confini regionali, dall'altra si faceva l'ultimo aperitivo sui Navigli. Stazioni di autobus e treni prese d'assalto, folla nelle vie pedonali della città in quella che nessuna sapeva fosse l'ultima notte di apertura dei locali milanesi. La notte tra il 27 e il 28 febbraio 2021 si è vissuto quasi un remake, con una sorta di rave party in Darsena prima del nuovo ingresso della Lombardia in zona arancione. Ma non solo, perché qualcuno, per un non precisato motivo, ha perfino fatto esplodere i fuochi d'artificio. Il motivo? Inspiegabile.

A rendere noto il video dei fuochi d'artificio è stata Selvaggia Lucarelli, firma de Il Fatto Quotidiano, molto attiva e seguita sui social network. La giornalista ha condiviso sui suoi profili social la breve clip che mostra piazzale Archinto illuminata dallo scintillio dei fuochi d'artificio. Per contestualizzare ancora meglio la situazione, è importante sapere che questa piazza non si trova in una delle periferie degradate di Milano, quasi dimenticate dalle istituzioni, ma è nel quartiere Isola-Garibaldi. Questo è uno dei nuovi spazi della movida, del design e tra i quartieri più ambiti dai milanesi, a brevissima distanza dalla ben più nota piazza Gae Aulenti e dal fulcro della movida di Milano, quel corso Como dove si trovano alcuni dei locali più famosi e da dove arrivano tantissime delle immagini degli assembramenti milanesi.