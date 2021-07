"Non tutelano la libertà", Brunetta zittisce Cacciari&Co

"Un narcisismo sconfinato. Il bisogno irrefrenabile di insinuarsi nelle vite del popolo per porsi paternalisticamente a sua tutela" . Così Renato Brunetta, in una lettera pubblicata da Dagospia, commenta l'intervento di Massimo Cacciari e Giorgio Agamben, che avevano paragonato la scelta dell'introduzione del green pass a quella di un "regime dispotico", che mirava alla " discriminazione di una categoria di persone, che diventano automaticamente cittadini di serie B ". Ma l'intento di Cacciari, sostiene Brunetta, " in realtà non tutela la sacrosanta libertà d'opinione sbagliata di no vax e affini, ma la sua di sparare sentenze e quella del virus a galoppare ".

Poi, nel corso della lettera, Brunetta espone cinque punti, che definisce "i fatti". Partendo dall'articolo 32 della Costituzione, spiega che essa " non vieta affatto che a tutti i cittadini, o particolari categorie di cittadini, possono essere sottoposte all’obbligo vaccinale. Punto e basta. Quello che la Costituzione impone è che l’obbligo sia fatto per legge, non con un provvedimento amministrativo" . In secondo luogo, il green pass e i vaccini anti-Covid " non sono 'un simbolo politico-religioso', come scrivono Cacciari e Agamben. Sono semplicemente 'il volto della Repubblica' per parafrasare il Presidente Mattarella. È lo Stato che fa il suo dovere, nell’interesse di tutti e di ognuno ". Il terzo "fatto", riguarda una differenza tra green pass e obbligo vaccinale: il passaporto anti-Covid, spiega Brunetta " equivale all’obbligo dello Stato di proteggere i cittadini dalla pandemia. Equivale alla minima decenza civile" . Inoltre, "la vera discriminazione" sarebbe da attribuire alle persone " che decidono di non vaccinarsi nei confronti delle persone che decidono di vaccinarsi ", perché non vaccinandosi è più difficile arrivare alla protezione dal virus e la pandemia potrebbe continuare a correre: " Non vaccinarsi significa far durare più a lungo la pandemia, e renderla potenzialmente più pericolosa- scrive Brunetta- È un fatto, cari Cacciari e Agamben. Non una opinione da filosofi ".