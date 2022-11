Massime fino a 27°C: cosa succede al meteo in Italia

La parentesi di maltempo autunnale, per quanto incisiva, sarà presto un ricordo. Come abbiamo visto sul Giornale.it, la Novembrata è ampiamente confermata e ci terrà compagnia per gran parte della settimana con temperature in nuovo aumento che si riporteranno su valori diurni oltre le medie del periodo.

Dove farà più caldo

Se è vero che al mattino farà freddo soprattutto al Centro-Nord con temperature al di sotto dei 10°C, da domani saranno in aumento anche le minime a causa di aria temperata in arrivo dal Nord Africa. Sarà soprattutto di giorno, però, che sembrerà di tornare per l'ennesima volta in primavera " Basti pensare che al Centro-Sud le temperature massime torneranno a superare i 20-22°C, soprattutto sulle Isole Maggiori dove si toccheranno anche i 27°C in Sardegna e i 25°C in Sicilia e Calabria. Di notte e al primo mattino i valori invece torneranno a salire oltre i 12-13°C, specie al Nord, ma anche di più altrove", ha dichiarato il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò.

Perché si chiama Novembrata

Ci aspettano alcuni giorni simili a quanto vissuto a ottobre: cieli sereni, poche nubi e maniche corte da nord a sud in pieno giorno. Quest'anno, però, la situazione è davvero particolare perché di giornate così ne abbiamo vissute molte dalla fine dell'estate. " È un termine che abbiamo coniato per indicare un periodo anomalo in pieno autunno e caratterizzato dalla presenza dell’anticiclone africano sull’Italia - sottolinea il meteorologo - Se il mese scorso si è parlato di ottobrata, vien da sé che ora è il turno della novembrata ". Come detto, l'alta pressione durerà almeno fino a venerdì pur con alcune incertezze al Centro-Nord tra giovedì e venerdì con nubi sparse e qualche pioggia ma non ci sarà alcun abbassamento di temperatura.

Quando cambia il meteo

Rispetto al passato, però, l'anticiclone non dovrebbe mettere radici per troppo tempo tant'é che già da venerdì potremmo subire l'ennesimo radicale cambiamento delle condizioni atmosferiche: da venerdì aria fredda in arrivo dalla Russia potrebbe dar luogo a una goccia fredda con maltempo e nuovo calo delle temperature su tutto il Paese oltre a piogge e nevicate. Le zone più colpite sarebbero le adriatiche e il Centro-Sud ma è ancora presto per stilare una previsione, saranno necessari gli aggiornamenti delle prossime ore. A medio-termine, comunque, non sembra che l'alta pressione abbia la forza di tornare prepotenza: è importante che piova, soprattutto sulle aree duramente colpite dalla siccità degli ultimi mesi.