Nubifragio a Palermo, sub in strada per salvare le persone

Un violentissimo nubifragio si è abbattuto su Palermo nelle ultime 24 ore causando ingenti danni a case e strade. Finora i Vigili del Fuoco hanno compiuto un centinaio di interventi mentre proseguono le operazioni di soccorso da parte dei sommozzatori nelle zone interessate da allagamenti.

Il nubifragio

Rovesci di pioggia, a carattere temporalesco, hanno flagellato il capoluogo siciliano e parte della provincia nella notte tra sabato e domenica. Stando a quanto riferiscono le agenzie, i vigili del fuoco avrebbero svolto almeno un centinaio di interventi per allagamenti diffusi e danni d'acqua. Per fortuna, senza alcuna criticità rilevante.

Una vera e propria inondazione ha investito il centro cittadino di Palermo dove decine di automobilisti sono rimasti intrappolati in strade e sottopassi allagati. Le zone interessate sono soprattutto quelle di viale Regione Siciliana, piazza Indipendenza davanti al palazzo della Regione, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine davanti all'ospedale Buccheri La Ferla.

#Maltempo #Palermo, dalle 4 forti piogge hanno interessato il capoluogo e parte della provincia: svolti finora dai #vigilidelfuoco un centinaio di interventi per allagamenti diffusi e danni d’acqua. Operazioni di soccorso in atto, nessuna criticità rilevante [#18luglio 9:30] pic.twitter.com/eRydeswxbd — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 18, 2021

L'alluvione del 2020

Esattamente un anno fa, alla data del 15 luglio 2020, Palermo era stata travolta da un terribile alluvione che aveva procurato ingenti danni a case e persone. Le forti piogge avevano investito il capoluogo siciliano paralizzando intere arterie stradali, sottopassi e gallerie. In alcuni punti, l'acqua depositata sull'asfalto aveva raggiunto i 4 metri di profondità mentre una slavina fangosa si era riversata nelle strade delle città di provincia.

" E' passato esattamente un anno dalla terribile alluvione che colpí Palermo rendendo viale Regione Siciliana un inferno di acqua e fango. Eppure le centinaia di persone che hanno subito danni, in alcuni casi anche molto ingenti, non hanno ricevuto un euro ", ha dichiarato qualche giorno fa Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile.