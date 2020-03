Nuoro, baby gang tortura una cagnolina: lei agonizzante torna dai padroni

Sarebbe stata legata per poi essere seviziata da un gang di ragazzini. Tuttavia, dopo le violenze subite, sarebbe riuscita a tornare a casa dai suoi padroni. È accaduto a Stella, una cagnolina di piccola taglia, sopravvissuta a una brutale aggressione con il fuoco a Lula, in provincia di Nuoro, in Sardegna. Secondo quanto riportatato da Il Messaggero, che cita La nuova Sardegna, quello a "Stella" sarebbe il secondo caso di maltrattamento su un animale nella zona.

Il cane agonizzante

In base a quanto ricostruito dal quotidiano, l'animale sarebbe stato attirato, con un inganno, fuori dal cancello dell'abitazione dei suoi padroni, che dopo il ritorno a casa del cane agonizzante si sarebbero presi cura di lei, soccorrendola per le ferite riportate. I proprietari dell'animale, finora, non avrebbero sporto alcuna denuncia nei confronti dei ragazzini, ma non è detto che non lo facciano nelle prossime ore.

La dinamica delle torture

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'animale sarebbe stato prima legato e poi torturato. I ragazzini, tutti giovanissimi, le avrebbero bruciato il muso, gli occhi e le zampe. Infine, avrebbero abbandonato il cane quasi in fin di vita in un vicolo della zona. Stella, però, una volta rimasta sola e recuperate le forze necessarie, sarebbe riuscita a trovare la strada di casa, raggiungendo i suoi padroni.

Un caso simile

Un anno fa, sempre in Sardegna, un cucciolo di nome "Fuego" era stato bruciato vivo a Sassari. In quel caso, i veterinari della clinica universitaria della città erano riusciti a salvare la vita dell'animale, evitando anche che diventasse cieco per le conseguenze del fuoco. In queste ore, la comunità di Lula, si è definita indignata per il gesto contro l'animale. E anche le associazioni animaliste locali hanno comentato l'accaduto.

"Gli animali non sono oggetti"