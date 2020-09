Vaticano, svolta nelle finanze: ecco la "riforma" di Bergoglio

Le dimissioni, o meglio il dimissionamento, del cardinale Angelo Becciu sono l’ultimo, ennesimo terremoto in Vaticano. Papa Francesco, come raccontato, ha costretto il porporato a fare un passo indietro a causa dei nuovi sviluppi dell’indagine della magistratura vaticana sul famigerato palazzo di Londra, acquistato da Becciu nel 2012 per una cifra pari a duecento milioni di euro.

Secondo l’accusa, il cardinale – mentre era Sostituto alla Segretaria di Stato del Vaticano – si sarebbe servito dei fondi dell’Obolo di San Pietro per l’acquisto dell’immobile londinese. Ma non solo: Becciu è stato anche accusato di aver dirottato altri fondi destinati ai poveri per alcuni favori alla propria famiglia.

Accuse che l’ex cardinale ha ricacciato al mittente con vigore. Negli scorsi giorni, infatti, il porporato si è sfogato al Corriere della Sera attaccando il Pontefice: "Mi sono convinto che sia tutta una bufala. E più ripenso alle accuse che mi sono state rivolte, meno capisco dove ho sbagliato. E, se ho sbagliato, quale sarebbe la gravità dei fatti tale da giustificare il provvedimento preso nei miei confronti dal Santo Padre" . E ancora: "Sono stato trattato come il peggiore dei pedofili, messo alla gogna mediatica in tutto il mondo. A questo punto non so neanche se la magistratura vaticana mi convocherà per processarmi: il Papa mi ha già condannato, senza che potessi difendermi. E il marchio di infamia mi rimarrà addosso…" .

Papa Francesco è comunque irremovibile: ha preteso le dimissioni di Becciu ed è tutto fuorché intenzionato a cambiare idea. Anche perché il Santo Padre, ora, può mettere in atto una sorta di riforma per ridisegnare gli equilibri in Vaticano. E così, dopo aver dimissionato il cardinale nonché prefetto della Congregazione dei Santi, ora metterà mano all’annosa questione della gestione delle finanze vaticane.