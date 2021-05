Ecco che fine ha fatto Silvia Romano: cosa fa adesso

È passato un anno dalla liberazione di Silvia Romano. La ragazza volontaria, rapita a Chakama in Kenya la sera del 20 novembre 2018, ha deciso di farsi una nuova vita. Lontana dai riflettori di quei giorni concitati, dalla perenne presenza dei giornalisti sotto casa e dalle continue domande che non sempre gradiva. La famiglia ha così deciso di tornare a vivere, allontanandosi da Milano. Ha 26 anni, insegna lingue straniere in una scuola per adulti e ha trovato la tranquillità. Una " felicità piena ", racconta chi le è vicino.

Silvia è riuscita a trovare anche l'amore. Il 5 ottobre scorso - si legge su La Stampa - si è sposata con rito islamico a Campegine, un piccolo centro a metà strada tra Milano e Bologna. Tra casa sua e quella del marito Paolo, un ragazzo italiano di origini sarde che all'epoca viveva in Emilia-Romagna e che prima di sposarla si è convertito all'Islam. Silvia e Paolo sono amici dall'infanzia: da piccoli trascorrevano sempre del tempo insieme, ma poi ognuno aveva intrapreso la propria strada. Dal quel 9 maggio però Paolo ha provato a mettersi in contatto nuovamente con la giovane volontaria.

Così dopo anni hanno ripreso a frequentarsi, ritrovandosi e iniziando a sentirsi. Ecco perché si dice che la loro è una " storia da favola su cui si potrebbe girare un film ". Alla fine si sono innamorati. Paolo ha deciso di convertirsi e così ha abbracciato la stessa fede di Silvia. In tal modo l'ha potuta sposare, senza alcuna esposizione mediatica. Ora la ragazza sta bene e sogna di poter tornare in Africa. Ma sa benissimo che, come spiegano fonti vicine alla famiglia, " sua madre morirebbe di paura ". Non manca il dispiacere per quanto avvenuto in questi mesi. Una serie di avvenimenti che l'ha costretta ad andare via dalla sua casa e dalla sua città. Ma nonostante tutto ciò, assicura chi la conosce bene, " il suo sorriso è più bello di quello di prima ".