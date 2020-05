Nuove minacce di morte alla iena Filippo Roma: "Magari te tirano una pistolettata in faccia"

Il web è sempre più spesso al centro delle cronache a causa dei comportamenti di chi lo vive. Insulti, minacce ed epiteti irripetibili sono all'ordine del giorno, soprattutto per i personaggi famosi più esposti. Solo pochi giorni fa a farne le spese è stato l'inviato di Striscia la notizia Luca Abete, nel mirino di alcuni hater. Qualche settimana fa, invece, è stata la iena Greg a finire sotto attacco. In queste ore anche un'altra iena è nel mirino di alcuni profili particolarmente violenti dopo l'annuncio di un servizio inerente il mondo del calcio. Filippo Roma è uno degli inviati più noti del programma di Italia Uno e da sempre si adopera per smascherare magagne e intrighi all'italiana.

In questi giorni ha seguito una particolare transazione di mercato che ha portato il calciatore Zarate alla corte di Claudio Lotito, nella formazione della Lazio. Il servizio è stato sospeso, non andrà al momento in onda perché l'annuncio dello stesso ha creato un maremoto nel mondo del calcio, tanto da convincere il programma di Italia Uno a fermare tutto per concedere il diritto di replica a Claudio Lotito. I tifosi del calcio, che da due mesi sono orfani delle partite e del loro passatempo preferito, hanno comunque colto l'occasione per sferrare un violento attacco contro Filippo Roma, che ha firmato il lavoro. Filippo Roma non è certo un ragazzino alle prime armi e di esperienza ne ha accumulata tanta in questi anni, eppure quel che è successo in queste ore sembra averlo colpito, tanto da spingerlo a condividere un post in merito.