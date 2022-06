Nuovi scioperi e voli cancellati, cosa accadrà il 25 giugno

Filt Cgil e Uiltrasporti, tramite un comunicato ufficiale, confermano per il prossimo sabato 25 giugno "lo sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink" , specificando che si tratta di una mobilitazione "coordinata a livello europeo" .

Lo sciopero di 24 ore riguarda non solo le compagnie sopra citate, ma anche Easyjet e Volotea, per le quali si è mobilitata Uiltrasporti: il sindacato ha chiarito che "si è resa necessaria una nuova azione di protesta visto il perdurare delle inaccettabili condizioni in cui piloti e assistenti di volo sono costretti a lavorare" . Visitando il portale online dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) è possibile consultare l'elenco dei voli garantiti dalle compagnie in agitazione per il prossimo 25 giugno.

La protesta fa seguito allo sciopero indetto lo scorso 8 giugno, spiegano le organizzazioni sindacali, a causa del "perdurare dell'impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante" . Gli operatori italiani di Ryanair, Malta Air e Crewlink continuano a chiedere "contratti di lavoro in linea ai minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di settore, così come previsto dalla legge italiana" . Non solo, dato che un altro obiettivo dell'agitazione è quello di poter garantire ai membri degli equipaggi di suddette compagnie aeree il diritto a ottenere acqua e cibo, vista "l'impossibilità di scendere dall'aereo anche per 14 ore consecutive" e di cancellare "i tagli ai salari introdotti per fronteggiare un periodo di crisi non più attuale" . Nel caso in cui le proteste non sortissero alcun effetto, precisano i sindacati, "procederemo senza indugi con ulteriori azioni di protesta già a partire dal mese di luglio" .

Lo stato di agitazione, si legge nella nota, riguarderà anche piloti e assistenti di volo basati in Spagna (24, 25, 26, 30 giugno, 1 e 2 luglio), Portogallo (24, 25 e 26 giugno), Francia (25 e 26 giugno) e Belgio (24, 25 e 26 giugno). Sempre per il prossimo sabato 25 giugno, a partire dalle ore 10:00 saranno organizzati tre presidi presso gli aeroporti di Roma Ciampino, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio.