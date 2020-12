Nuovo "like" a modella sexy: giallo sull'account di Papa Francesco

La storia si è ripetuta, forse. Aveva suscitato curiosità e un certo scalpore la vicenda del “like” su Instagram partito dall’account ufficiale di Papa Francesco alla foto di Natalia Garibotto, una splendida modella brasiliana ritratta nell’immagine in questione poco vestita e in posa sexy. Il Vaticano, per far luce sull’episodio, aveva immediatamente fatto partire un’indagine per capire chi o cosa possa aver fatto partire il famigerato "mi piace". Il tempo è passato ma un velo di mistero aleggia ancora sul "caso".

Eppure, a distanza di poco più di un mese dal fatto, ecco che la storia sembra ripetersi. Su una foto provocante della modella Margot Foxx, infatti, è apparso il "cuoricino" proveniente dall'account @franciscus, quello cioè del Papa. La giovane, o chi ne gestisce la pagina, avrebbe risposto all'approvazione del Pontefice dicendo: "Il Papa ha apprezzato la mia foto questo significa che andrò in Paradiso".

Uno screenshot della foto con il like è subito circolato sui social diventando virale. Molti, però, presumono che il tutto possa anche essere una photoshoppata ben riuscita fatta con l’intento, magari, di attirare popolarità alla ragazza che sul web viene definita come una star di Only Fans, una piattaforma su cui si scambiano foto e video a pagamento.

they caught the Pope in 4K again pic.twitter.com/wwe3Up99pX — Corn (@snyyrid) December 21, 2020

Vera o falsa che sia, è prevedibile che il Vaticano vada fino in fondo anche a questa vicenda. I dubbi però sono tanti. Innanzitutto viene da chiedersi se sia possibile che ci siano stati due episodi praticamente uguali a distanza di poco tempo l’uno dall’altro. Poi è importante notare che su Instagram Papa Francesco non segue altri account: ciò potrebbe significare che chiunque sia responsabile dell’account avrebbe dovuto cercare quella modella specifica per poi mettere "like". Questo, ovviamente, nel caso in cui il "mi piace" sia partito effettivamente dalla pagina del Pontefice.

Visto che la prova del "like" consisterebbe solo in uno screenshot, la spiegazione potrebbe essere un’altra: l’immagine è stata modificata per dare popolarità alla giovane. Non a caso la Foxx subito dopo l’accaduto ha reso il suo profilo Instagram "privato". Un modo per spingere gli incuriositi utenti del social network a "seguirla". Così facendo, l’account della modella è destinato a crescere in termini di "follower" con tutti i risvolti ed i vantaggi che ne conseguono.

Solo una ipotesi perché di certezze non ve ne sono. Magari se si dovesse risolvere il mistero del primo "like" si potrebbe venire a capo anche di questo nuovo "mi piace".