Un nuovo studio afferma: "Il Covid è artificiale oltre ogni ragionevole dubbio"

Una nuova ricerca scientifica, in via di pubblicazione sulla rivista online, curata dall'università di Cambridge, Quarterly Review of Biophysics Discovery, è destinata a fare rumore, in quanto sostiene che il Covid può essere solamente un prodotto umano. Alcuni estratti dello studio in questione, pari a 22 pagine, sono stati diffusi in questi giorni dal Daily Mail e, dalla lettura dei primi, emerge che il coronavirus può essere stato ottenuto solamente in laboratorio " oltre ogni ragionevole dubbio ".

La ricerca in questione, respinta in precedenza da altre riviste scientifiche di prim'ordine, è firmata dall'oncologo britannico Angus Dalgleish, docente presso l'università di Londra nonché ideatore del primo vaccino anti-Hiv, e dal virologo norvegese Birger Sørensen; entrambi detengono quote di capitale dell'azienda farmaceutica di Oslo Immunor, coinvolta nella produzione di un vaccino anti-Covid denominato Biovacc-19, in attesa di approvazione da parte delle autorità sanitarie internazionali.

I due esperti affermano di essere pervenuti alla conclusione per cui il coronavirus sarebbe assolutamente di origine artificiale dopo avere studiato per mesi, sulla base di articoli ritrovati in database e archivi, gli esperimenti effettuati presso l'Istituto di virologia di Wuhan dal 2002 al 2019. Dai loro studi è quindi emerso che l'agente patogeno sarebbe stato creato nel corso di esperimenti di " guadagno di funzione ", detti anche mutazioni attivanti. Questi esperimenti, hanno rimarcato gli autori, sono attualmente proibiti in molti Paesi, anche negli Stati Uniti, e consistono nell'alterare il genoma dei virus per ottenerne di più infettivi.

Dalgleish e Sørensen, nella loro ricerca prossima alla pubblicazione, hanno così ricostruito gli avventati passaggi di laboratorio che hanno determinato lo sviluppo e la proliferazione del Covid: partendo da un coronavirus prelevato in una grotta popolata da pipistrelli, gli scienziati cinesi, in collaborazione con delle università americane, avrebbero ottenuto, dopo numerosi tentativi di manipolazione, la nuova proteina " spike ", che ha trasformato quel coronavirus naturale nella " chimera " Sars-Cov-2 all'origine della pandemia e che, sostengono i due scienziati, non ha " antenati naturali credibili ". I ricercatori del Dragone avrebbero poi effettuato delle operazioni di " ingegneria inversa " sul virus artificiale da loro prodotto, allo scopo di " farlo sembrare un microbo di origine naturale " evolutosi naturalmente da quelli presenti negli organismi dei pipistrelli.

La principale dimostrazione della natura completamente artificiale del Covid sarebbe la catena di quattro e più amminoacidi che caratterizza proprio la proteina spike. L'agente patogeno si legherebbe in modo così saldo, come " un magnete ", alle parti caricate negativamente delle cellule umane grazie alla carica positiva posseduta proprio da tali amminoacidi; soltanto che, in natura, sostengono i due luminari, è praticamente impossibile rinvenire una catena formata da tante molecole organiche: " In natura, difficilmente si trovano anche solo tre amminoacidi positivi insieme, dato che si respingono. Quattro è decisamente improbabile. Le leggi della fisica stabiliscono che non puoi avere quattro amminoacidi carichi positivamente di fila. L'unico modo per ottenerlo è se lo produci artificialmente ".

La natura innaturale del Covid sarebbe inoltre desumibile dell'andamento della pandemia registrato finora: " Ci si aspetterebbe che una pandemia virale naturale muti gradualmente e diventi più infettiva ma meno patogena, come molti si aspettavano con la pandemia di COVID-19, ma ciò non sembra essersi verificato ".

Il documento messo a punto da Dalgleish e Sørensen termina con un duro affondo verso gli scienziati e le autorità cinesi, con i due luminari che accusano i colleghi del Dragone di avere " distrutto, nascosto e contaminato in modo deliberato " i dati e gli appunti, relativi alle manipolazioni sui coronavirus naturali, conservati nei laboratori del gigante asiatico, in modo da " impedire agli scienziati che volevano condividere le loro scoperte di farlo ".