Dalla Nutella ai gelati, Ferrero si prende l'estate

«Ambrogio ho un leggero languorino, la mia non è proprio fame è più voglia di qualcosa di fresco», direbbe così oggi la famosa signora in giallo al suo autista-maggiordomo Ambrogio dello spot cult di Ferrero Rocher dei primi anni Novanta.

Sì, perché la Ferrero, conosciuta in tutto il mondo per la Nutella, fa il suo debutto nel mercato dei gelati. Consumatori, influencer e star dello spettacolo sono già pronti a farsi immortalare con la novità in arrivo, come fu con la «febbre» da Nutella Biscuits (7,5 milioni di confezioni vendute in tre mesi). E ce ne sarà per tutti i gusti: ghiaccioli all'Estathé gusto pesca o limone, stecchi al gusto Ferrero Rocher e Raffaello. Un'innovazione che farà felici tutti gli appassionati delle praline Ferrero che potranno così soddisfare la loro golosità tutto l'anno. Durante l'estate, infatti, Rocher e Raffaello vengono ritirati dal mercato per evitare che il caldo li danneggi. Come nella Fabbrica di Cioccolato di Roald Dahl, dunque, dopo i dolci a base di cacao e nocciole, la storica azienda di Alba ha iniziato ad ampliare i propri orizzonti, con idee sempre nuove. E ora, con i gelati studiati per mesi nei laboratori dell'azienda, si prepara a invadere un mercato d'oro che vale solo in Italia 1,9 miliardi di euro. Un'occasione che Giovanni Ferrero (in foto), ceo dell'azienda omonima - incoronato settimo nella classifica Forbes dei più ricchi d'Europa - non poteva farsi scappare. Il manager, nipote dal nonno Pietro che ha inventato la Nutella, non sbaglia un colpo a livello industriale, e il suo patrimonio da 35,1 miliardi ne è la dimostrazione.

Ferrero porterà il gelato, uno dei simboli del made in Italy e delle estati bollenti in Riviera, anche fuori dai confini nazionali: i prodotti saranno sugli scaffali dei supermercati e nei bar di Francia, Germania, Austria e Spagna. A livello simbolico sarà questa l'immagine che catturerà il consumatore anche se, concretamente, gli stecchi Ferrero saranno prodotti nello stabilimento di Alzira, in Spagna, dove ci sono impianti innovativi. Non solo: è stata anche realizzata in loco una nuova fabbrica - vicina a quella già esistente - dedicata completamente alla copertura di cioccolato per gli stecchi, così da garantirne la croccantezza targata Ferrero.