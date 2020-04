Occhio al web. La guida dell'Iss tra farmaci online e fake news

Farmaci ancora in via di sperimentazione e cure "miracolose". Il web è pieno di consigli e presunte terapie, indicati come armi per sconfiggere il coronavirus. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), " questo fenomeno di deformazione della realtà " rappresenta uno dei più grandi pericoli della società, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria globale. Per aiutare i cittadini a destreggiarsi nel mondo del web, mettendoli in guardia dalle bufale, il Gruppo di lavoro dell'Istituto superiore di sanità (Iss) ha individuato una serie di siti internet illegali che permettono la vendiata online di medicinali e di altri che propongono rimedi "alternativi" infondati e pericolosi.

Farmaci online

Prima di tutto, l'Iss ricorda le regole italiane che consentono l'acquisto online di medicinali. La normativa prevede che una farmacia possa vendere farmaci a distanza solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Ministero della Salute. La farmacia deve quindi avere una sede fisica. Per riconoscere i siti affidabili bisogna ricercare il "logo comune", condiviso da tutti i Paesi europei, che garantisce l'affidabilità della pagina web. L'Iss, infatti, ricorda che "solo se si acquistano medicinali online da una farmacia o da un esercizio commerciale che espone il logo comune, si può essere certi della qualità del prodotto, dal momento che ogni passaggio della catena di approvvigionamento è debitamente controllato ".

I farmaci usati nelle terapie anti Covid-19, però, possono essere assunti solo dietro prescrizione medica e, nella maggior parte dei casi, sono riservati ai pazienti ospedalizzati. L'Iss precisa che la sperimentazione " deve essere effettuata sotto stretto monitoraggio medico ". Infatti, " una terapia 'fai-da-te', basata sull’autoprescrizione da parte del paziente di farmaci antivirali o antibiotici o di altri farmaci per i quali è obbligatoria la prescrizione medica, potrebbe non solo essere priva di efficacia, ma addirittura peggiorare il quadro clinico ". In Italia, infatti, è vietato vendere online medicinali per i quali serve la ricetta medica. Il lavoro dell'Istituto superiore di sanità ha portato alla luce alcuni siti web che propongono l'acquisto di alcuni dei farmaci usati nelle terapie contro il nuovo coronavirus. Si tratta di siti illegali.

I rimedi "miracolosi"

Il monitoraggio ha evidenziato anche siti web dove vengono proposti vari rimedi per la prevenzione e la cura dell'infezione da Sars-CoV-2. In particolare, sottolinea l'Iss, si trovano rimedi omeopatici, ayurvedici o oli essenziali per aromaterapia. In questo modo, si tende a minimizzare la gravità della situazione e la pericolosità del virus. Come test preventivo, inoltre, in alcuni siti si consiglia di effettuare respiri profondi e trattenere il fiato, per verificare la presenza o meno dell'infezione, e bere molta acqua " per lavare il virus" .

Ma non solo. Sono molti i falsi rimedi "miracolosi" che si trovano navigando sul web: dal bere tisane calde, che renderebbero inattivo il virus a 27°, al consumare aglio e zenzero a stomaco vuoto, fino all'assunzione di vitamina C e D in grandi quantità. Consigliati anche i gargarismi con acqua calda salata, il consumo di cannabis e l'esposizione alla luce Uv e alle alte temperature. Secondo alcuni siti, anche respirare aria calda dall'asciugacapelli aiuterebbe a sconfiggere il virus. In tutti i casi, si tratta di falsi rimedi infondati, che non hanno nessuna efficacia contro il Covid-19.

Il decalogo dell'Iss

Il documento dell'Iss conclude ricordando 10 informazioni importanti sull'uso dei farmaci.