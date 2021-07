Post ironico sul Corano: 23enne condannata al carcere

Una ragazza 23enne italo-marocchina è stata condannata in questi giorni a Rabat per " offese all'islam " a causa di alcuni suoi post ironici pubblicati su Facebook. L'identità della giovane è ancora coperta da anonimato, ma, grazie alle ultime ricostruzioni sul passato della condannata, si è scoperto che quest'ultima è nata in Brianza, a Vimercate, nel '98 ed è cresciuta nel monzese; la notizia della sentenza è stata diffusa lunedì dal ministero della Giustizia del Paese arabo. Il processo alla 23enne, studentessa di Giurisprudenza all'università di Marsiglia, si era aperto lo scorso 20 giugno appena dopo che lei era stata arrestata all'aeroporto di Marrakech. La ragazza, al momento del fermo, era giunta in Marocco, provenedo proprio dalla città francese, per andare a trovare i familiari.

Quando è atterrata in Marocco, si è appreso da recenti ricostruzioni dell'arresto, la polizia di frontiera del Paese nordafricano avrebbe bloccato la 23enne alla dogana aeroportuale. A spingere le autorità locali a indagare sulla malcapitata era stato un post di lei apparso su Facebook nel 2019, quando viveva ancora in Italia. La studentessa aveva allora pubblicato sul web una " parodia di versetti coranici ", ribatezzando ironicamente " versetto del whisky " il passaggio che il Corano dedica all'importanza che i fedeli compiano sacrifici. Proprio per questo post la 23enne sarebbe stata fermata all'aeroporto nordafricano, perché da marocchina e dunque musulmana avrebbe " offeso pubblicamente l'Islam ". In attesa dell'udienza di primo grado, all'imputata era stato comunque concesso dalle autorità maghrebine di passare una settimana a casa dei suoi genitori.