"Oligarchi morti? C'è la stessa firma". E l'ex di Gazprombank accusa Putin

" Putin è un criminale, va processato ". Da uomo vicinissimo al Cremlino a grande accusatore dello Zar. Ora che è fuggito dalla Russia per unirsi alle forze militari di Kiev, Igor Volobuev è un fiume in piena. L'ex vicepresidente di Gazprombank, per anni al servizio del colosso russo del gas, è letteralmente passato dall'altra parte della barricata: da esecutore degli ordini di Mosca, il manager di origini ucraine è diventato una spina nel fianco per il presidente russo. Di quest'ultimo, infatti, condanna le scelte politiche, la violenza e la propaganda con toni espliciti. Proprio lui, che era stato a stretto contatto con le alte sfere del Cremlino.

Le più recenti accuse allo Zar, l'ex magnate le ha lanciate in un'intervista rilasciata a Zona Bianca, il programma di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi. " Quale obiettivo può giustificare la distruzione delle città, la morte di decine di migliaia di persone? ", ha attaccato Volobuev, puntando poi il dito direttamente contro il presidente russo: " Putin odia gli ucraini, è pronto a distruggerli, ma è anche il presidente della Russia e sta distruggendo anche il suo popolo. Putin è un criminale che va processato ". L'ex di Gazprombank ha poi motivato la propria decisione di lasciare la Russia in gran segreto (per tutelare la propria incolumità) e di arruolarsi nelle forze di difesa territoriae ucraine.

" Il 24 febbraio scorso il mio telefono è esploso ", ha raccontato, riferendosi alle reazioni ricevute dopo l'avvio dell'offensiva militare ordinata da Putin. " In Ucraina vivono mio padre e molti amici che mi hanno telefonato e mi hanno detto: 'Ti devi vergognare, perché non stai facendo nulla? Qui ci stanno uccidendo'. Mio padre si è dovuto nascondere in un seminterrato di un palazzo di cinque piani al freddo e ci è dovuto rimanere per un mese, poi è potuto partire per l’Europa ", ha proseguito l'ex manager, spiegando così di aver deciso in quel momento di non poter più rimanere in Russia. " Sono partito da solo e nessuno sapeva per dove ", ha aggiunto.

Conoscitore dei meccanismi interni alla nomenclatura russa, ora l'ex vertice di Gazprombank prevede il progressivo allontanamento degli oligarchi dallo Zar a motivo delle perdite economiche accusate. " Ho visto la cucina dall'interno, so cosa può accadere ", ha assicurato a Repubblica, alludendo proprio alla sua esperienza nella macchina della propaganda di Mosca. E a Zona Bianca l'ex top manager si è spinto anche oltre, ribadendo la propria perplessità sulle morti sospetti di alcuni alti dirigenti russi, l'ultima delle quali avvenuta meno di una settimana fa a Sochi. " Non sembrano suicidi, la sceneggiatura è troppo simile. La firma è troppo simile ", ha insinuato Volobuev, avvalorando l'ipotesi di una scia di sangue per nulla casuale.

