Record di contagi: 34.500 Crescono pure i morti: 445

Balzo in avanti dei contagi da coronavirus, che quest'oggi toccano il numero record di 34.505 nuovi casi. Il risultato è il frutto del processamento di 219.884 tamponi complessivi nel Paese. L'incidenza percentuale dei nuovi casi sui tamponi analizzati di oggi è del 15.7%, un punto percentuale in più rispetto a ieri. Crescono anche i morti, che oggi sono stati 445 ma aumenta il numero dei dimessi/guariti, quasi 5mila. Le terapie intensive a livello nazionale sono aumentate di 99 unità su un totale di 1.239 nuovi ricoverati.

" 34.505 casi oggi, non vanno bene, non è un buon segnale ", ha affermato il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che poi prosegue: " Abbiamo un numero di tamponi positivi piuttosto elevato, superiamo abbondantemente il 10%, non è un indicatore buono ". Il direttore, poi, fa il punto sulle regioni: " Rispetto a marzo, oggi casi di coronavirus sono distribuiti su base nazionale ".

La Lombardia resta la regione che su scala nazionale ha fatto registrare il maggior numero di contagi giornalieri, con 8.822 nuovi casi di coronavirus. La regione oggi non guida la classifica dei nuovi ingressi in terapia intensiva ma condivide il secondo numero più alto, 15 in 24 ore, con il Veneto, con su un totale di 300 nuovi ingressi nei reparti Covid degli ospedali regionali. La Lombardia guida anche la triste classifica dei decessi, con un incremento di 139 unità rispetto a ieri. Nella regione da ieri sono stati effettuati 41.544 tamponi e l'incidenza dei positivi sui test processati è del 21.2%.

Restano alti anche i contagi in Campania, che in 24 ore ha registrato 3.888 nuovi casi di coronavirus e 17 decessi. Calano di una unità i ricoveri in terapia intensiva ma continuano a crescere quelli nei reparti Covid degli ospedali cittadini, dove oggi c'è stato un incremento di 39 ingressi. In Piemonte non va meglio rispetto alla Campaania: qui si sono registrati 3.171 nuovi casi di coronavirus e 39 i decessi. Oggi, il Piemonte è la regione che registra il maggior numero di ricoveri in terapia intensiva, 16, insieme all'Emilia Romagna. I ricoveri totali in regione, invece, sono stati 173.

Si avvicinano ai 3000 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio, che oggi ne ha registrati 2.735 su oltre 30mila tamponi, che rappresenta il record di test processati in 24 ore. Ma il Lazio oggi ha fatto registrare anche un altro triste primato, ossia i 191 ricoveri ordinari nei reparti Covid, che rappresenta l'aumento più alto dall'inizio della pandemia. Sono 35 i decessi nel Lazio nelle ultime 24 ore.