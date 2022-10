Omicidio a Bolzano, donna uccisa in casa e marito in fuga

Potrebbe essere già in viaggio verso l'Albania Avni Mecje, l'uomo che per gli inquirenti potrebbe essere l'omicida della moglie Alexandra Elena Mocanu 35 anni, originaria della Romania. Da poco si era stabilita a Bolzano, dove lavorava come barista. Il corpo inerme della donna è stato trovato domenica 23 ottobre all'interno dell'appartamento della coppia in una zona residenziale, tra i fiumi Isarco e Talvera, a pochi passi dal centro storico.

La ricostruzione dei fatti

A lanciare l'allarme sono stati i parenti del Mecje che, preoccupati dopo una strana telefonata in cui annunciava di voler andare via perché ricercato, hanno chiamato il 112. Quello stesso giorno i vicini avrebbero udito diversi diverbi tra i due sfociati in urla e rumori assordanti. Quando i soccorritori sono entrati all'interno dell'abitazione, al quinto piano di un appartamento di viale Trieste, hanno trovato la 35enne avvolta in una coperta e non dava alcun segno di vita. Secondo le prime analisi il femminicidio si sarebbe consumato intorno alle 17.

Il primo sospetto è stato rivolto al marito della vittima che dopo l'omicidio ha fatto perdere le proprie tracce. Si pensa, infatti, che sia fuggito a bordo dell'autovettura della moglie, rubandole anche il cellulare, e abbia lasciato l'Alto Adige probabilmente per raggiungere il suo paese d'origine.

Sul posto si è recata la polizia scientifica ed il sostituto procuratore per coordinare le indagini. Nel frattempo gli uomini dell'arma si stanno muovendo per intercettare l'albanese fuggitivo. In serata la salma è stata portata via dall'abitazione. Al momento sull'omicidio vige il massimo riserbo, per avere un quadro migliore della triste vicenda è stata disposta l'autopsia.