Omicidio a Roma: 25enne accoltellato alla schiena

La notte fra martedì e mercoledì, nella Capitale, un ragazzo di 25 anni, Filippo F., è stato ritrovato in fin di vita nelle immediate vicinanze della zona dell'Appio Claudio. Nonostante il disperato tentativo dei sanitari del 118 e una corsa all'ospedale, non c'è stato niente da fare, il giovane è morto.

Dov'è successo

I soccorritori hanno raggiunto il 25enne verso le 2.00 di notte in via Publio Rutilio Rufo, non molto distante dalla fermata della metro Subaugusta. Il personale medico ha da subito tentato di rianimarlo, senza però riuscirci.

Le indagini degli inquirenti

Sulla schiena della vittima sono stati ritrovati alcuni segni riconducibili a un'arma da taglio, molto probabilmente un coltello. La segnalazione è partita da alcuni testimoni, che - secondo quanto emerso - avrebbero visto un gruppo di ragazzi allontanarsi nervosamente dalla scena del crimine. Al Tuscolano si sono poi precipitate alcune volanti della questura della capitale e gli investigatori della squadra mobile. Al momento l'ipotesi di reato più plausibile è quella di omicidio, ma gli investigatori non stanno escludendo nessuna pista. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe dei precedenti penali alle spalle.

Chi è la vittima

Figlio di un dirigente d'azienda e un'insegnante, un fratello, Filippo F. aveva lavorato in una pizzeria al taglio. Era stato allo stadio, di recente, e a forza di gridare per fare il tifo era rimasto senza voce. "Era un bravo ragazzo - racconta un'amica - anche se mi diceva che frequentava compagnie sbagliate, gente di strada e che gli piaceva menare le mani. Aveva un gran bisogno di parlare, qui da noi spesso si sfogava, non so cosa sia successo l'altra notte".

Sempre più sangue nelle strade della Capitale