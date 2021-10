"Non c'è la prova". Pasini bruciò Sabrina, ora è libero

Alessandro Pasini, indagato per la morte di Sabrina Beccalli, è stato assolto in primo grado. Per il giudice del Tribunale di Crema " non c'è prova di omicidio ". Il 46enne è stato condannato a 6 anni di reclusione per aver distrutto il corpo della donna e aver dato alle fiamme l'auto con a bordo il cadavere. " Dov'è la giustizia italiana? ", hanno urlato i familiari della vittima dopo la lettura della sentenza.

L'assoluzione: "Manca la prova"

" Non c'è prova di omicidio ". Per il giudice del Tribunale di Crema manca la " ragionevole certezza " che Alessandro Pasini abbia ucciso, nella notte del 15 agosto 2020, Sabrina Beccalli. Il 46enne, unico indagato per il delitto, è stato condannato a sei anni di reclusione (già scarcerato) per aver appiccato l'incendio sulla Fiat Panda e distrutto il cadavere. Lo scorso 15 ottobre, il pm Lisa Saccaro aveva chiesto per l'imputato una condanna a 28 anni di reclusione. " Non può non evidenziarsi la sconcertante assenza di scrupolo di Pasini nel tentativo di garantirsi l'impunità per i delitti commessi . - aveva contestato il pm - Preme sottolineare nuovamente la fredda organizzazione dell'imputato nel compiere le condotte, sintomatica di una capacità criminale davvero fuori dal comune ".

La rabbia dei familiari

Stando a quanto riferisce il Corriere.it alla lettura della sentenza c'erano anche i genitori e i fratelli di Sabrina Beccalli. " Non conta niente la vita di una donna, di una madre niente. Niente conta, niente. - avrebbe urlato Simona, la sorella della vittima - Questa è la legge italiana, vergognatevi. Un applauso a lui perché ha confessato che aveva bruciato mia sorella. Un applauso a lui! Mi vergogno di vivere in Italia, ma non mi vergogno di essere una donna. Lui sapeva quello che faceva, il finto pazzo è lui. C’è una preghiera: 'Dio, devo accettare tutto quello che io non posso cambiare'. Ma la legge italiana dovrebbe fare un passo avanti e cambiare, non è possibile una roba del genere, non è possibile: sei anni cosa sono per la vita di una persona? Noi stiamo dimostrando in Italia che tutti possiamo uccidere, tanto la legge ti lascia libero: sei anni ". Su tutte le furie anche Gregorio, il fratello di Sabrina: "Vegognatevi, è una cosa schifosa".

L'avvocato di parte civile, Antonino Andronico, è di poche parole: " Sono esterrefatto " è stato il suo commento. Grande soddisfazione, invece, per i difensori del 46enne, Stefania Amato e Paolo Sperolini: " C’è una decisione che rispecchia, a nostro avviso, gli atti processuali. Non c’è altro da dire ".

La ricostruzione dei fatti

I resti di Sabrina Beccalli, 39enne cremasca, furono rinvenuti in una roggia a pochi giorni dalla morte. Secondo l'accusa sarebbe stato Alessandro Pasini (al tempo suo amico) ad ucciderla. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2020, i due avrebbero consumato insieme mezzo grammo di cocaina a testa poi, il 46enne avrebbe ammazzato Sabrina sbattendole la testa contro un calorifero. Dopodiché sarebbe uscito di casa, attorno alle 6 del mattino, per acquistare del gasolio. Quindi si sarebbe adoperato per avvolgere il cadavere in un copriletto e caricarlo nel bagliaio della Fiat Panda in uso alla vittima. Alle ore 12 è andato a mangiare in trattoria con alcuni amici; nel tardo pomeriggio ha dato alle fiamme l'utilitaria con a bordo il cadavere nelle campagne di Vergonzaga.

La versione di Pasini