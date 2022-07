"Ucciso in 50 secondi". Ecco il video che inchioda i fratelli Bianchi

C'è una sequenza di immagini che "inchioda" Marco e Gabriele Bianchi, gli autori - insieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli - del brutale pestaggio ai danni di Willy Monteiro Duarte, l'aspirante chef di Paliano massacrato nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. I frammenti sono stati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza della caserma dell'Arma di Colleferro e mostrano la successione esatta degli eventi: dall'arrivo dei "gemelli" di Artena in via Buozzi fino all'intervento dei soccorsi.

Le immagini

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto, minuto per minuto, consentendo ai carabinieri di ricostruire la dinamica dell'accaduto. È la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. Attorno all'una, Marco e Gabriele Bianchi arrivano a Colleferro a bordo di Audi Q7. Con loro c'è anche l'amico Vittorio Tondinelli. Alle ore 2.19 la comitiva si allontana dalla zona della movida con tre ragazze. Una telecamera inquadra il suv lungo la strada che conduce al cimitero dove, a quanto emerso dalle indagini, i due fratelli consumano un rapporto sessuale con le rispettive partner. Poco dopo, il veicolo riappare nel circuito delle telecamere di Colleferro. I "gemelli" di Artena hanno appena ricevuto una telefondata da Omar Shabani che chiede loro di tornare poiché Fancesco Belleggia (il terzo imputato ndr) è coinvolto in una rissa con una comitiva del posto.

L'omicidio di Willy

Alle ore 3.23 i fratelli Bianchi ritornano a Colleferro, in via Buozzi. Scendono dall'auto, parcheggiata all'esterno di un'edicola con i fari ancora accesi, e si dirigono all'esterno dell'ex bar "Smile" dove è in corso la colluttazione tra una comitiva di Colleferro e il gruppo di Artena. Lì, tra la folla, c'è anche Willy che è intervenuto in soccorso di un ex compagno di scuola, Federico Zurma, coinvolto nella zuffa. Alle ore 3.26 il 21enne di Albano è già morto: fatale un colpo sferrato al petto dai fratelli Bianchi mentre il ragazzo era a terra. A quel punto, i "gemelli" di Artena si danno alla fuga. Nella mentre, in via Buozzi, sopraggiungo i soccorsi: per Willy è già troppo tardi.

"Massacrato in 50 secondi"