Omicron 2 è più contagiosa (in famiglia): così colpisce anche i vaccinati

Per quanto concerne la cosiddetta "Omicron", almeno stando ai ricercatori dello Statens Serum Institut (Ssi), dell'Università di Copenaghen, di Statistics Denmark e dell'Università tecnica della Danimarca, la sottovariante Ba.2 avrebbe un 33% di probabilità in più di contagiare altri individui all'interno del nucleo familiare rispetto alla sottovariante Ba.1, anche se si tratta di persone già sottoposte ad inoculazione del siero.

I dati rilevati in Danimarca

Mentre nel mondo Ba.1 pare essere la sottovariante più diffusa (il 98% dei casi Omicron), in Danimarca Ba.2 avrebbe superato il primo ceppo già da metà gennaio. Una sottovariante, quest'ultima, più contagiosa e in grado di infettare indistintamente anche coloro che già si sono sottoposti ad inoculazione del siero. Per poter affermare questo, i ricercatori hanno effettuato degli studi su un campione di nuclei familiari danesi (8500 persone in tutto). Omicron Ba.2 sarebbe più contagiosa del primo ceppo, e possiederebbe "proprietà immuno-evasive che riducono ulteriormente l'effetto protettivo della vaccinazione" . Tale sottovariante, già attestata in altri Paesi, quali Stati Uniti, Gran Bretagna, Svezia e Norvegia, avrebbe già preso il sopravvento sulla prima Omicron, passando in Danimarca all'82% dei casi totali.

La ricerca ha preso in esame, nello specifico, la possibilità di contagio registrata in ambito domestico tra dicembre e gennaio, vale a dire nelle fasi di passaggio di consegna tra Ba.1 e Ba.2. Le 8541 persone prese in esame (2122 delle quali con sottovariante Ba.2) avrebbero fornito qualche indicazione circa le percentuali di trasmissione. Gli affetti da Ba.1 avrebbero infettato i propri familiari nel 29% dei casi, gli affetti da Ba.2, invece, nel 39% dei casi. Nel raffronto con i dati forniti da Ba.1 risulta che chi ha ricevuto la terza dose, all'interno della propria famiglia, è ben 2,99 volte più vulnerabile alla sottovariante Ba.2, chi è arrivato alla seconda dose è 2,45 volte più vulnerabile, mentre coloro i quali non hanno ricevuto alcuna inoculazione sono 2,19 volte più vulnerabili. Le 2,99 volte in più sono una media: il dato va da un minimo di 2,11 a un massimo di 4,24 volte in più di possibilità di contrarre Omicron 2 rispetto a Omicron 1 per chi ha il booster. Per le due dosi si va da un minimo di 1,77 a un massimo di 3,40 possibilità in più di contrarre Omicron 2 rispetto a Omicron 1. Per chi non ha ricevuto il vaccino si va da un minimo di 1,58 a 3,04 possibilità in più di contrarre Omicron 2 rispetto a Omicron 1. Per quanto riguarda la contagiosità, sempre all'interno del proprio nucleo familiare, chi non ha ricevuto il siero ha 2,62 volte in più rispetto a Omicron 1 di trasmettere il virus, chi ha la seconda dose 0,60 volte in più, chi ha la terza 0,62 volte in più.