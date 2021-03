Ondata di caldo anomalo Ma poi tornano le piogge: ecco quando arriva il freddo

Un'ondata di caldo anomalo sta per abbattersi sull'Italia ma nel week-end di Pasqua calerà il gelo accompagnato da temporali e grandinate. Stando alle previsioni del IlMeteo.it, la prossima settimana sarà segnata da temperature quasi estive, con picchi di 27 gradi in alcune Regioni del Centro-Sud poi, però, ritorneranno il freddo e le piogge. Dunque, prepariamoci a ritirare fuori dall'armadio cappotto, sciarpa e cappello: l'inverno non è ancora finito.

In arrivo l'anticlone africano

La domenica delle Palme sarà contrassegnata non solo dal cambio dell'ora ma anche da un anticiclone africano sempre più vicino al nostro Paese. A partire da lunedì 29 marzo, infatti, un'ondata di caldo anomalo travolgerà l'intero stivale con temperature al di sopra della media stagionale. Stando alle previsioni, tra martedì e giovedì della prossima settimana, si raggiungeranno picchi di 27 gradi, specie nelle ore centrali della giornata. Il cielo sarà bello e soleggiato quasi ovunque, ad accezione dell'arco alpino dove sono previsti addensamenti nuvolosi e qualche pioggia.

" Già da lunedì 29 — spiega Marco Castelli, meteorologo de IlMeteo.it al Corriere.it — proprio grazie al primo soffio caldo della stagione dell’anticiclone africano ci aspettiamo una maggior stabilità atmosferica e soprattutto temperature “quasi da estate” con punte massime fin verso i 27°C ". Ma il clima estivo sarà solo di breve passaggio: a Pasqua ritorneranno il gelo e i temporali.

Gelo e grandinate a Pasqua

Un attacco di gelo, in discesa dal Nord Europa, scatenerà forti temporali, grandine e neve a bassa quota su molte Regioni dell'Italia nel week-end di Pasqua. Dalla giornata di venerdì 2 aprile, una massa d'aria molto fredda sospinta da correnti di origine Polare, propizierà il ritorno alle temperature invernali. Da sabato 3 si prevede lo sviluppo di imponenti celle temporalesche, in particolare sulle regioni del Nord. Anche la giornata di Pasqua si presenterà molto instabile, specie al Centro Nord dove non mancheranno piogge e rovesci alternati a qualche occhiata di sole. A Pasquetta, l'arrivo improvviso di un nuovo fronte freddo potrebbe innescare una fase di maltempo piuttosto severa. Non è da escludere, infatti, il rischio di nubifragi e grandinate dapprima sulle Regioni settentrionali, in Sardegna, e successivamente in rapida estensione a quelle centrali. Possibile ritorno della neve fino a bassa quota sia sull'arco alpino che sugli Appennini con temperature nettamente al di sotto della media stagionale. Insomma, prepariamoci a tirare fuori dall'armadio di nuovo cappotto, sciarpa e cappello.