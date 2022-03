Mfe, Pier Silvio Berlusconi: "Sviluppo importante"

È stato approvato oggi l'avvio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio (opas) sulle azioni di Mediaset España Comunicación SA. A prendere la decisione è stato il cda di Mfe-MediaForEurope (ex Mediaset), che con la fusione con Mediaset Espana intende accrescere le risorse e le dimensioni del gruppo, così da ottenere un'ulteriore crescita internazionale. L'intenzione comune è quella di far diventare la società " più internazionale e più europea ", come dichiarato da Mfe.

L'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Mfe-MediaForEurope su Mediaset Espana è pari a 5,613 euro per azione. Tale offerta, come comunicato dalle società, è relativa al 44,31% del capitale sociale di Mediaset Espana Comunicacion. Questa è subordinata a una soglia minima di accettazione del 90% delle azioni relative all'offerta.

L'operazione, secondo il ceo di Mfe Pier Silvio Berlusconi, servirà a portare il gruppo ad una crescita più internazionale. "L'idea di rafforzare le aree geografiche in cui Mfe-MediaForEurope è già leader, l'Italia e la Spagna, è sempre stata alla base della creazione della holding televisiva paneuropea. E con questa operazione creeremo nuove opportunità di crescita per tutti gli azionisti e in particolare per gli azionisti di Mediaset Espana Comunicacion" , ha dichiarato Berlusconi, come riportato dalle principali agenzie di stampa. "Dopo una lunga interruzione dovuta alle note divergenze con il socio Vivendi, oggi proponiamo di partire con la prima razionalizzazione industriale ed economico-finanziaria del nuovo gruppo" , ha aggiunto.