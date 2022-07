Operaio sviene per il caldo e muore in fabbrica. Scatta la protesta dei sindacati

Mentre stava lavorando, un operaio è svenuto e ha sbattuto violentemente la testa sul pavimento. L'impatto ha lasciato senza vita il corpo dell'uomo.

Accade ad Arco, in provincia di Trento, in un'azienda manifatturiera. Immediatamente, in segno di solidarietà, negli stabilimenti trentini di Rovereto e Arco, sono state indette 4 ore di sciopero da parte di Fiom, Cgil, Fim e Cisl per chiedere maggiori tutele nei confronti dei lavoratori. È stato deciso ieri durante l'assemblea congiunta. A maggior ragione in questi giorni di caldo torrido. I sindacati riportano che nell'azienda non sono presenti impianti di condizionamento che possano rinfrescare l'aria ed evitare quantomeno malori ai lavoratori. Al momento le Rsu, ossia la rappresentanza sindacale unitaria, ha chiesto e ottenuto pause più frequenti.

La protesta dei sindacati