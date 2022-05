Operaio muore sul lavoro nella casa della Cartabia

" Sono sconvolta e affranta da quanto appena appreso ". La ministra della giustizia, Marta Cartabia, a fatica ha trovato le parole per confermare la tragedia avvenuta stamane a Ollomont, in Val d'Aosta, nella sua casa di montagna. Un operaio ha perso la vita mentre stava eseguendo dei lavori nel garage dell'abitazione in cui l'ex presidente della Corte costituzionale trascorre le proprie vacanze. Secondo quanto si apprende, l'uomo - uno straniero 39enne con regolare permesso di soggiorno - è rimasto schiacciato da una putrella mentre era al lavoro per conto di un'impresa edile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell'incidente, e il 118 con l'elicottero della protezione civile regionale. Ma per il giovane operaio, il romeno Costantin Obanel, purtoppo non c'è stato nulla da fare. I militari, intanto, stanno accertando le dinamiche dell'accaduto ei il pm di turno ha già svolto un sopralluogo nella villetta. Stano alle prime informazioni, i lavori - intestati al marito della ministra - erano stati avviati il 27 aprile scorso e sono relativi alla manutenzione straordinaria dell'autorimessa dell'immobile. Proprio lì sarebbe avvenuto il dramma.

A confermare la tragica notizia è stata la stessa Guardasigilli, informata dell'accaduto dalle autorità locali. " Sono sconvolta e affranta da quanto appena appreso: un operaio è morto in un gravissimo incidente sul lavoro questa mattina nel cantiere della mia casa di montagna a Ollomont, piccolo comune della Val d'Aosta. Le autorità locali mi hanno da poco informata, sono profondamente turbata ", ha affermato Cartabia. Nella primissima comunicazione rilasciata, la ministra ha inoltre aggiunto: " Desidero innanzitutto esprimere tutto il mio dolore e la mia personale vicinanza ai familiari della vittima. Come ho anticipato al sindaco David Vevey, mi sento partecipe del turbamento dell'intera comunità locale, profondamente segnata da questo grave lutto ".

L'ex presidente della Corte costituzionale si reca abitualmente in quella casa di montagna per trascorrere le proprie vacanze. L'estate scorsa il comune di Ollomont le aveva anche concesso la cittadinanza onoraria.