Ora Monica Cirinnà reclama i soldi trovati nella cuccia del cane

A distanza di un anno esatto dalla scoperta delle banconote nella cuccia del cane di Monica Cirinnà e di suo marito a Capalbio, la senatrice del Partito democratico ha reclamato i 24mila euro in 48 banconote da 500 euro. Sia Monica Cirinnà che Esterino Montino hanno preso le distanze dal ritrovamento del denaro, che è stato rinvenuto in una cuccia lontana dalla proprietà a ridosso della recinzione della fattoria che i coniugi gestiscono nella campagna toscana. Secondo la loro ricostruzione, immediatamente scartata dagli inquirenti, a mettere i soldi nella cuccia del cane sarebbero stati gli spacciatori nordafricani. Tuttavia, i carabinieri non hanno preso in considerazione l'ipotesi fin dall'inizio, proprio perché solitamente gli spacciatori utilizzano banconote di piccolo taglio e non da 500 euro.

In ogni caso, l'inchiesta penale per riciclaggio, che era stata aperta contro ignoti, è stata archiviata dal sostituto procuratore di Grosseto. Infatti, nonostante le indagini commissionate anche alla Banca d'Italia, non è stato possibile risalire alla provenienza delle banconote. Era il 28 marzo quando veniva comunicata questa decisione. Successivamente, come rivela il quotidiano il Messaggero in edicola oggi, il 4 maggio Monica Cirinnà, per tramite del suo avvocato, ha chiesto al gip di " disporre la restituzione " del denaro rinvenuto all'interno della sua proprietà, creando di fatto un'opposizione alla richiesta di confisca avanzata dal pm.