Nuova bufera su Rai3: Striscia all'attacco di Di Mare

Il giornalista Franco Di Mare, che è il direttore di Rai3, finisce di nuovo nel mirino, per così dire, di Striscia La Notizia che ha ripescato una storia datata. E rispuntano così quelle che alcune cronache avevano già definito "palpatine".

Il gancio di Striscia verte su un'altra vicenda ancora: una condanna per diffamazione che Di Mare ha ricevuto di recente. "La notizia di Franco Di Mare condannato per aver diffamato il comandante della Polizia Locale di Verona ha fatto clamore - fanno presente sul sito del programma di Antonio Ricci (ma anche nella diretta televisiva) - , tanto siamo abituati che la faccia franca - aggiungono - . Un esempio? I due pesi e due misure usati nei suoi confronti, nonostante le palpate alle colleghe, rispetto a quanto accaduto al giornalista di Toscana Tv che ha minimizzato le molestie subite da Greta Beccaglia".

Il riferimento è pure alla vicenda di Giorgio Micheletti, il conduttore che secondo alcuni non avrebbe tutelato a sufficienza la giornalista sportiva, mentre quest'ultima veniva molestata da un tifoso, nel seguito di una partita di campionato di Serie A ed al di fuori dello stadio. Insomma, il giornalista di Toscana Tv che è finito in una vera e propria bufera mediatica e che è stato sospeso avrebbe ricevuto, rispetto alla sua professione di giornalista, un trattamento diverso rispetto a quello di Di Mare. Per quanto le due vicende possano presentare delle differenze.

Il programma Mediaset aveva pure consegnato un paio di tapiri d'oro al direttore di Rai 3. Era il novembre del 2020 e, al centro della discussione, c'era anche la cacciata di Mauro Corona che non avrebbe fatto più parte per qualche tempo del programma condotto da Bianca Berlinguer, ossia Carta Bianca. "È peggio dare della gallina alla Berlinguer o fare il 'polipone' con Sonia Grey, come faceva lei?" , aveva domandato a Di Mare l'inviato Valerio Staffelli ai tempi.

Oggi, Striscia La Notizia, tira di nuovo fuori quella storia: "Eppure - viene detto nel servizio andato in onda - nonostante simili molestie Franchino ha continuato a lavorare, e l'hanno pure promosso direttore! Per i giornalisti due pesi e due misure: Micheletti è stato sospeso per esserci andato leggero. Di Mare che ci è andato pesante, invece ha fatto carriera. E ancora festeggia, scatenato, sul tavolo da direttore", c oncludono. Il Tg satirico ha mostrato anche immagini di un altro episodio in cui Di Mare avrebbe fatto - come lo definiscono loro - il "polipone".

Trattasi di un episodi che, secondo l'interpretazione di Striscia, potrebbe balzare di nuovo alla memoria per via di un altro caso: proprio quello di Greta Beccaglia. Comunque sia, Franco Di Mare sarebbe stato piazzato come vertice della terza rete televisiva dal MoVimento 5 Stelle. Questo, almeno, hanno raccontato certe cronache dell'epoca. Ma con quanto mostrato da Striscia La Notizia la politica c'entra poco ed anzi nulla.