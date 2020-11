"Hai fatto il polipone...?": Franco Di Mare in imbarazzo in tv

Come spesso accade, Striscia la notizia non molla l'osso e continua il suo assedio a Franco Di Mare, direttore di Rai3. Il tg satirico di Antonio Ricci ha messo il giornalista nel mirino dopo la sua decisione di allontanare a tempo indefinito Mauro Corona dal programma Cartabianca, consegnandogoli il secondo tapiro in pochi giorni. Il filosofo alpinista è noto per il suo carattere fumantino e per il suo modo di fare poco politically correct ma Bianca Berlinguer sembrava aver trovato con lui un equilibrio, nonostante gli scontri tra i due non siano mancati. L'ultimo, quando Corona ha definito la conduttrice " gallina ", ne ha decretato l'oscuramento, anche contro il parare della Berlinguer, che dopo aver ricevuto le scuse del filosofo era pronto a riaccoglierlo in studio. Ma a quel punto è stato proprio Franco Di Mare a fare ostruzionismo impedendone il ritorno e ora Striscia la notizia ha deciso di riportare a galla alcuni episodi del giornalista, non troppo distanti da quanto fatto da Mauro Corona, se non anche peggiori.

Stupisce la forza con la quale il direttore di Rai3 si stia opponendo al ritorno in video di Mauro Corona nonostante le sue scuse e le reiterate dichiarazioni di Bianca Berlinguer che ne chiede a gran voce il ritorno nel suo programma. La persona offesa dall'atteggiamento del filosofo dovrebbe essere lei ma se da parte sua non c'è più nessun rancore ma, anzi, c'è la volontò di riaccogliere a braccia aperte Corona, perché l'azienda glielo impedisce? Questa è la domanda che si fanno spesso i telespettatori di Cartabianca, affezionati alla Berlinguer quanto al filosofo. Erano una coppia ormai rodata e affiatata, totalmente distonica ma forse, anche per questo, amata dal pubblico. Proprio per dare voce al pubblico e spingere Franco Di Mare a ripensare alla sua decisione, Striscia la notiza ha deciso di consegnare il secondo tapiro al giornalista, ricordandogli di quando era lui a compiere qualche scivolone in tv. Il programma di Antonio Ricci, infatti, ha mostrato le immagini di quando Franco Di Mare faceva il piacione con Irene Ferri e Sonia Grey, con apprezzamenti spinti sul suo seno o con mani troppo lunghe sul suo lato B. " Si ricorda il famoso gioco della carota in cui lei cercava di mettere in imbarazzo Sonia Grey? Si ricorda tutti i doppi sensi che utilizzava nel programma? ", ha chiesto Valerio Staffelli al giornalista, ricevendo un secco " no, non ricordo " come risposta.