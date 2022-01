I nuovi orari dei tamponi. Cosa cambia a Milano

Cambiano gli orari dei punti per i tamponi della città di Milano. Da lunedì 24 gennaio, spiega l'Azienda territoriale sanitaria della Città metropolitana di Milano, "è previsto l'avvio di una nuova iniziativa finalizzata a ridurre code e attese e a venire incontro alle esigenze dei cittadini: Ats Città metropolitana di Milano ha riorganizzato gli orari dei punti tampone della propria rete".

La modifica è stata decisa per rendere più efficienti le operazioni di prelievo, poiché il numero di persone che si presentano senza appuntamento è ancora alto, sebbene si stia riducendo sensibilmente. " Nelle scorse settimane - spiega la nota diffusa dall'azienda sanitaria - la rete di Asst ed erogatori privati, coordinata da Ats, che gestisce i punti tamponi ha più che triplicato l'attività su prenotazione rivolta a casi sospetti o a casi positivi a fine isolamento. In questo modo, solo nell'ultima settimana, è aumentato del 40% il numero di tamponi svolti su prenotazione e si è ridotto di circa il 20% il numero di persone che si sono presentate con la ricetta ma senza appuntamento ".

Ecco come cambieranno gli orari. Fino alle 15.00 potranno presentarsi nei punti tampone (qui l'elenco completo) solamente i cittadini che avranno effettuato una prenotazione informatica tramite il proprio Medico di medicina generale (Mmg), il proprio pediatra di libera scelta (Pls) o Continuità assistenziale (ex Guardia medica). Dopo le 15.00, potranno invece presentarsi solo i cittadini senza prenotazione, ma a condizione che abbiano con sé la documentazione necessaria per accedere ai punti tampone. Tutte le indicazioni sono riportate nella tabella "Tamponi garantiti dal Servizio sanitario regionale - A chi sono dedicati e dove farli", riportata sul sito dell'Azienda sanitaria meneghina. Sullo stesso sito, è possibile consultare i nuovi orari dei singoli punti tampone (qui la lista). La maggior parte delle strutture private seguirà gli stessi orari.