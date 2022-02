Orrore a Las Vegas: bimbo trovato "morto dentro un freezer"

Nei primi giorni di questa settimana, Las Vegas è stata percorsa da un moto di indignazione, a causa della vicenda di un bambino in età prescolare, Mason Dominguez, ritrovato " morto nel freezer di un garage ". Il corpo della vittima è stato rinvenuto dalla polizia cittadina a pochi metri dalla madre del piccolo, tenuta sequestrata nel medesimo ambiente dal compagno 35enne Brandon Toseland.

L'uomo, attualmente incriminato solo per rapimento ma a breve anche per omicidio, è stato arrestato al termine di una perquisizione effettuata dalle forze dell'ordine nella sua abitazione. Proprio durante il blitz, gli agenti hanno trovato la madre del bambino tenuta in ostaggio nel garage e, dentro un congelatore posizionato nel medesimo ambiente, il corpicino di Mason, di appena quattro anni di età.

Parlando con le emittenti locali, gli agenti hanno riferito che, da un primo esame, il bambino sarebbe morto a dicembre, ribadendo tuttavia, allo stesso tempo, che le indagini sono ancora in corso per trovare risposte alle tante domande che ancora circondano la vicenda. Le forze dell'ordine hanno poi rivelato quanto raccontato loro dalla madre della vittima, secondo cui Toseland l'aveva letteralmente fatta prigioniera nei primi giorni di dicembre, impedendole di girare liberamente per la casa e di vedere i figli di lei. Quest'ultima, oltre che di Mason, è infatti anche madre di una bambina.

Sarebbe stata proprio la piccola, che frequenta le elementari, a fare scoprire alle autorità i crimini di Toseland. Sua madre le avrebbe infatti affidato un bigliettino con su scritta una richiesta di aiuto. La bimba, una volta recatasi a scuola, avrebbe poi consegnato il testo in questione a una sua maestra, che, letta la richiesta di soccorso, ha immediatamente allertato la polizia.

Attualmente, la madre della vittima non risulta indagata e sta venendo più volte interrogata dagli agenti. Quanto a Toseland, si trova in una prigione statale, nella contea di Clark.