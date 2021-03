Orrore sul treno Milano-Lecce: trovato cadavere carbonizzato

Un cadavere carbonizzato è stato trovato a bordo di un treno a lunga percorrenza in partenza da Milano e diretto a Lecce. Stando a quanto si apprende dalle primissime agenzie, si tratterebbe di un uomo dai tratti caucasici di circa 34 anni. Sul luogo del ritrovamento sono giunti gli agenti della Polfer per gli accertamenti del caso. Le indagini sono già in corso.

Il ritrovamento choc

Non si conosce ancora la dinamica dell'accaduto né il motivo per cui il corpo - a quanto pare gravemente ustionato - si trovasse a bordo del treno. L'unica certezza, al momento, riguarda la casualità del ritrovamento. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, il cadavere sarebbe stato rinvenuto sul locomotore di un treno di lunga percorrenza a Lecce. Il mezzo della tratta Milano-Lecce è arrivato stamattina nella stazione del capoluogo salentino. Il locomotore è stato poi staccato e portato allo scalo di Surbo per il lavaggio: è in quella circostanza che sarebbe stato avvistato il corpo privo di vita e con ustioni estese agli arti superiori.

Il cadavere carbonizzato

Non si conosce ancora l'identità del malcapitato. Dalle prime osservazioni, sembrerebbe trattarsi di uomo dai tratti caucasici di circa 34 anni. Al momento, però, non vi sono ancora conferme ufficiali. Stando a quanto riferiscono le agenzie, il cadavere presenterebbe ustioni evidenti al corpo, specie nella parte superiore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria per disporre gli accertamenti del caso. Le indagini sono già in corso.