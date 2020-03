Gli ospedali rischiano la crisi: "Chi salvavamo adesso muore"

L'emergenza coronavirus, che interessa l'Italia e in particolare la Lombardia da settimane, rischia di mettere in ginocchio gli ospedali, che potrebbero collassare a causa del numero sempre più alto di pazienti contagiati che necessitano di un ricovero. E i posti letto disponibili iniziano a destare preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda la terapia intensiva.

" Persone che fino a tre settimane fa avremmo salvato ora muoiono. È una guerra ". È l'allarme affidato alla Stampa da uno specializzando dell'ospedale di Bergamo che spiega la difficile situazione degli ospedali lombardi. "Nelle ultime 48 ore ne ho dormite 3", spiega sottolineando " l'ondata di colleghi contagiati e fa impressione ricoverare chi fino a un giorno prima era con te dall' altra parte della linea rossa ". Il racconto dello specializzando è simile a quello dell'anestesista rianimatore del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che confessava l'obbligo di scelta tra i pazienti da curare.

Negli ospedali che si trovano in prima linea per fronteggiare l'emergenza si aspettano medici e infermieri, che riescano a dare una mano a chi lavora da settimane, senza pause e senza orari. A Bergamo " i pochi arrivati sono insufficienti al bisogno" . Ma, secondo quanto riporta la Stampa, la situazione non è migliore nemmeno a Cremona, dove è stato fatto " un bando per medici e uno per infermieri, ma non è andato un granché ". Per questo, il direttore sanitario dell'Asst di Cremona chiede rinforzi: " Dove sono finiti i medici nel limbo tra laurea e specialità? Servono professionisti anche con meno esperienza. Ma ci servono. Visitare un paziente Covid19 è impegnativo: devi mettere lo scafandro, entrare nella stanza, visitarlo, uscire e spogliarti e per eseguire tutta questa procedura abbiamo bisogno di tanta gente, perché è molto faticoso ".

Stesso scenario anche a Milano, dove ci sarebbe " la necessità di ampliare i posti letto nelle terapie intensive ", a detta del direttore dell'Unità operativa complessa Anestesia e Rianimazione adulti del Policlinico, Antonio Pesenti. Ma, con l'aumento dei posti letti, aumenterebbero anche i professionisti necessari a gestire i pazienti: " Al momento non li abbiamo ", sottolinea il medico, specificando l'importanza dell'infermiere che "sta accanto al letto del paziente ".