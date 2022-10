Ottobre Rosa: tutte le iniziative per il mese della prevenzione 2022

Come ogni anno ottobre, il mese della prevenzione, si colora di rosa. Tornano le iniziative dedicate alla salute della donna. Ogni anno sono 55mila le donne che scoprono di avere un tumore al seno. La ricerca scientifica ha però fatto passi da gigante: oggi, infatti, se il tumore è diagnosticato in fase iniziale le possibilità di guarire sono oltre il 90%. Dal 2014 a oggi Fondazione Umberto Veronesi ha finanziato 262 ricercatori impegnati contro tumori tipicamente femminili, ossia quelli al seno, utero e ovaio, di cui 38 solo nel 2022. L'obiettivo è quello di favorire la scoperta di soluzioni innovative nella diagnosi precoce e nuove terapie per affrontare in modo sempre più efficace le forme di cancro più comuni fra le donne. Il mese di ottobre, ormai da anni, rappresenta un momento unico di informazione, condivisione e prevenzione grazie a diverse fondazioni e associazioni.

Ottobre: il mese del nastro rosa

La Campagna Nastro Rosa ha l'obiettivo di "sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella", spiega la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L'iniziativa è iconicamente rappresentata dal nastro rosa, rispiegato su se stesso a formare un occhiello, che negli anni è diventato il simbolo della lotta ai tumori femminili. Lilt for Women è l’iniziativa che ogni anno, in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa, informa le donne sulla prevenzione del cancro al seno. Nel mese di ottobre viene quindi dato il via a una serie di iniziative organizzate dalla Lilt, in collaborazione con le Associazioni Provinciali distribuite su tutto il territorio nazionale. Prima fra tutte vi è la possibilità di sottoporsi a visite senologiche gratuite prenotando al numero verde 800-998877 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15). La Lilt si occupa anche di organizzare conferenze, oltre a distribuire materiale informativo per responsabilizzare sempre più le donne su questa tematica.

Perché la prevenzione è importante

Secondo i dati della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sono circa 60mila i nuovi casi di cancro al seno in Italia stimati per il 2022, il 45% di tutti i tumori nella donna, con un numero di decessi all'anno che supera i 10mila. Oggi però la sopravvivenza a 10 anni delle donne operate si attesta all'80% circa, la probabilità di guarigione per tumori che misurano meno di un centimetro supera il 90%. Fondamentale resta però la diagnosi precoce. Da qui parte l'invito a tutte le donne a sottoporsi a screening, visite ed esami. "Lo slogan della campagna Nastro Rosa di quest'anno è 'Prevenzione: la migliore amica di ogni donna’ ed è proprio così, perché i controlli periodici, l'autopalpazione e le indagini diagnostico-strumentali sono gli strumenti migliori che possiamo mettere in campo per combattere il carcinoma alla mammella", ha spiegato il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano.

Le iniziative Regione per Regione

Si rinnova quest’anno, in continuità con gli anni precedenti, l'impegno della Regione Lazio nella lotta ai tumori al seno attraverso la campagna di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione sanitaria 'Ottobre Rosa’. Le donne con una età compresa tra i 45 e i 49 anni, e quindi coloro che non sono comprese nella fascia garantita dal programma di screening, avranno l'opportunità di prenotare una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie che partecipano all'iniziativa, fino a esaurimento della disponibilità. Sarà possibile prenotare al numero verde 06.164161840 (dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13). Per la prenotazione sarà necessaria la richiesta medica con il codice esenzione: D01 - Campagna di screening regionale.

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha precisato che "sono 43 le strutture che hanno già aderito alla campagna 'Ottobre Rosa 2022' e a oggi hanno messo a disposizione circa 7mila mammografie per la fascia di età 45-49 anni ed eventuali esami di approfondimento necessari. Lo scorso anno grazie alla campagna 'Ottobre Rosa’ (da ottobre a dicembre 2021) nella fascia di età 45-74 anni sono state effettuate 24.928 mammografie bilaterali che hanno permesso di individuare 128 tumori maligni. Sono risultati importanti che testimoniano il grande lavoro svolto e l'importanza della prevenzione".

Prevenzione anche in Lombardia dove "sono anni che il mese di ottobre rappresenta un momento unico di informazione, condivisione e prevenzione grazie anche all'impegno e alle iniziative messe in campo da Regione Lombardia, da sempre molto sensibile su questi temi e molto attenta a recepire i contributi e le indicazioni delle associazioni che operano direttamente sul campo e mettendo ogni volta il paziente al centro dei propri interventi legislativi e finanziari", ha sottolineato il Presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali Emanuele Monti, che ha introdotto questa mattina a Palazzo Pirelli l'iniziativa "Una voce per tutte. Una campagna di sensibilizzazione a sostegno delle richieste delle donne con Tumore al Seno Metastatico".

Iniziative in piazza anche a Firenze, dove il camioncino della Lilt nei giorni scorsi ha eseguito screening gratuiti con la Fontana del Nettuno in piazza della Signoria colorata di rosa per l'occasione. L'assessore al Welfare Sara Funaro ha sottolineato che "ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e Firenze, da sempre schierata in prima fila nella lotta contro questa malattia aderisce alla Campagna 'Nastro rosa’ e all'iniziativa 'Lilt for Women' per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione, che aiuta a prevenire il tumore per poterlo così curare. La prevenzione salva la vita. Oggi nella maggior parte dei casi il tumore viene sconfitto grazie alla prevenzione, alla ricerca scientifica e alla medicina, che hanno fatto enormi progressi". Funaro ha poi concluso ribadendo che nella lotta al tumore al seno è lodevole l'impegno della Lilt che quotidianamente porta avanti un prezioso lavoro su diversi fronti: prevenzione, diagnostica, assistenza, riabilitazione, formazione e ricerca.

Visite gratuite

Sono tantissime le iniziative su tutto il territorio italiano ma una, in particolare, interesserà le città di Milano, Roma e Napoli. Le palestre McFIT Italia hanno deciso quest’anno di offrire alle proprie abbonate una occasione di prevenzione e salute, attrezzando le aree esterne dei 3 centri di Milano (Viale Fulvio Testi 29), Roma (Via Casilina 1116) e Napoli (Largo Francesco Torracca 33) con una clinica mobile dove saranno messe a disposizione in modo del tutto gratuito un totale di 120 visite mediche ed ecografie mammarie.

Anche quest'anno Autostrade per l'Italia sostiene il progetto 'Carovana della Prevenzione' della Komen Italia, che torna nella Capitale in occasione del Mese Internazionale della Prevenzione dei tumori del seno per proseguire il percorso di sensibilizzazione, con un programma dedicato alle donne del IV Municipio, dove ha sede la direzione generale dell'Azienda. Nel parcheggio dell'Asilo "Il casello dei Piccoli", in via Vittorio Zincone 4, dalle 9 del mattino le Unità Mobili di Komen Italia si sono messe a disposizione per effettuare screening senologici gratuiti alle donne residenti, anche grazie all'importante collaborazione con il IV Municipio che ha patrocinato questa iniziativa. Le prossime tappe in programma vedranno le Unità Mobili di Komen Italia spostarsi a Napoli, il 22 ottobre, e a Genova il 7 novembre per proseguire nel mese dedicato alla prevenzione del tumore del seno con una iniziativa importante per contrastare una delle neoplasie più diffuse e ancora oggi la principale causa di morte femminile.

Importante anche l’iniziativa ‘Frecciarosa.it: la prevenzione viaggia in treno’. Nel 2010, la allora onlus e oggi Fondazione IncontraDonna, ha realizzato un progetto di prevenzione per la collettività, a livello nazionale, in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane e con il patrocinio del Ministero della Salute. Il progetto, che è nato per la prevenzione del tumore del seno, coinvolge tutte le Regioni di Italia, e si protrae per tutto il mese di ottobre. Sul sito si trova il calendario completo degli appuntamenti.