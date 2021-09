Choc a Oxford: "I seminari cristiani causano turbamento"

Cristiani sotto attacco nella storica e prestigiosa università di Oxford. Nel mirino degli studenti è infatti finita ultimamente l'associazione evangelica Christian Concern, colpevole di avere semplicemente organizzato degli incontri in ateneo incentrati su temi come la sacralità della vita e la moralità. L'associazione confessionale aveva infatti provveduto allo svolgimento, nell'elengante residenza universitaria settecentesca del Worcester College, dell’ultima edizione della Wilberforce Academy, annuale ritiro estivo di centinaia di giovani cristiani britannici.

Durante quell'evento, durato dal 6 al 10 settembre, sono stati tenuti dei seminari su argomenti come l'islam, la sacralità della vita, l'omosessualità, la teologia nell’arte e la moralità della legge. I temi al centro del programma dell'evento cristiano hanno però fatto andare su tutte le furie gli studenti di Oxford, che hanno accusato Christian Concern di avere, promuovendo dibattiti su quegli argomenti, " seminato turbamento " nell'ateneo.

I vertici della storica università sono stati così additati dalle organizzazioni studentensche come responsabili di avere concesso aule e spazi di Oxford a una formazione " contraria all’aborto, all’islam e ai diritti delle persone Lgbtq ". Le proteste anti-cristiane hanno alla fine portato di recente alle scuse ufficiali da parte di David Isaac, rettore del Worcester College.