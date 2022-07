Pace fatta tra Fedez e Rovazzi

Continua la missione di pace del rapper milanese Fedez, dopo aver ricucito i rapporti con alcuni suoi colleghi (J-Ax, Ghali e soltanto ieri Salmo) adesso tocca anche all'ex fraterno amico Fabio Rovazzi. I due fino a qualche anno fa erano inseparabili, vacanze assieme, video musicali e molto altro, ma qualcosa poi si era rotto e non si erano più parlati. Entrambi gli artisti sono sempre stati molto vaghi, quando gli si chiedeva il motivo dell'allontanamento i due giravano intorno all'argomento, senza affrontarlo mai.

Ieri poi la felice rivelazione ai fan: una storia pubblicata da Fedez - e poi ricondivisa da Rovazzi - dove i due si scambiavano degli affettuosi baci sulla guancia. Tutto questo nell'incredibile cornice del maxi-concerto di Salmo, altro storico "nemico" di Fedez con cui è stata fatta pace ("Mi sembra di parlare con un politico invece che con un artista", disse Salmo sul cantante di Rozzano). Il rapper sardo si è fatto spaccare una bottiglia finta in testa dall'ormai ex nemico Fedez. Una trovata che non ha fatto - inizialmente - piacere ai fan che hanno iniziato a urlare contro al rapper di Rozzano.

Dopo il tumore Fedez fa pace con tutti

Da quando il rapper milanese ha subito un durissimo intervento per un tumore al pancreas, le sue priorità - come spesso ha dichiarato - sono cambiate. Adesso i follower di Rovazzi si aspettano una puntata del podcast Muschio Selvaggio condotto da Fedez e Luis Sal con l'influencer come ospite. Ne mancano pochi, anzi pochissimi all'appello: i più duri (Guè e Marracash) con i quali Fedez si è più volte scontrato, Pio e Amedeo dopo la frecciatine sul palco della Rai dello scorso anno e Selvaggia Lucarelli. Con quest'ultima c'è stato uno scambio poco amichevole di frecciatine su Instagram: la giornalista lo aveva accusato di cavalcare l'onda della fama del suo operatore alla sicurezza, diventato famoso dopo il concerto di beneficenza organizzato da Fedez a Milano. "Sono terribilmente deluso - ha detto il rapper - da me stesso in questo momento. Dopo quello che mi è successo (il tumore al pancreas), mi ero promesso di sfruttare al meglio il tempo che la vita mi ha dato a disposizione. Questa è una terribile perdita di tempo".