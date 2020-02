Padova, colpita da infarto a scuola: dichiarata la morte cerebrale

Non c'è più speranza per Anna, la 14enne colpita da infarto mentre stava seguendo le lezioni presso l'istituto delle scienze umane Duca D'Aosta di Padova. Come si legge dall'agenzia Adnkronos, i medici del Centro di Unità Coronarica dell'ospedale di Padova hanno decretato la morte cerebrale dell'adolescente nella mattina del 20 febbraio 2020. Adesso si attenderanno le consuete 6 ore come da protocollo per dichiararne ufficialmente il decesso. Le condizioni di Anna sono apparse critiche fin dall'inizio. Nel corso delle 6 ore saranno effettuati tutti gli accertamenti clinici atti a confermare l'assenza di attività cerebrale. I famigliari e gli amici della studentessa non sanno darsi spiegazione su come la raagazzina possa essere stata colpita da infarto in così giovane età. Sembra tuttavia che negli ultimi tempi, la giovanissima soffrisse di attacchi di vomito e nausea. Anna si è improvvisamente sentita male lo scorso 18 febbraio.

Padova, 14enne colpita da infarto: i medici dichiarano la morte cerebrale

Anna, la ragazzina di 14 anni colpita da infarto mentre era a lezione presso la sua scuola, non ce l'ha fatta. I medici ne hanno dichiarato la mrote cerebrale. Al momento è in corso, come da protocollo, l'osservazione di 6 ore prima di ufficializzare il decesso della 14enne. Erano le 8:00 del mattino, Anna era già in classe presso l'istituto di scienze umane Duca D'Aosta di Padova. Si è improvvisamente accasciata sulla spalla della compagna di banco. Come ogni giorno, Anna percorreva la strada che separava la sua abitazione da scuola in bici. Prima di uscire, l'adolescente aveva salutato la madre e il padre. Sembrava un giorno ordinario, come tanti. Nessuno avrebbe potuto prevedere una simile tragedia. Dopo il malore accusato, i suoi compagni hanno tentato di farla rinvenire, compreso il suo insegnante di matematica, entrato in classe per la prima ora di lezione. Nonostante gli sforzi, la ragazzina non si riprendeva.