Padre separato aggredisce assistente sociale e si barrica con il figlio in casa

Un padre di nazionalità rumena, dopo aver aggredito una assistente sociale, si è barricato in casa con il figlio di 8 anni. L’uomo potrebbe essere armato ma di questo particolare al momento non ci sono conferme. Secondo quanto ricostruito, il padre avrebbe aggredito nel tardo pomeriggio di ieri l’assistente sociale, al termine di un incontro in modalità protetta, rifiutandosi di riconsegnare il bambino. Il genitore si è poi rinchiuso nella sua abitazione di Roncadelle, comune in provincia di Brescia, con suo figlio. La strada in cui si trova la casa è stata transennata dai carabinieri che stanno cercando di calmarlo e di farlo ragionare, affinché faccia uscire il minore dall’edificio.

Bimbo strappato dalle mani dell'assistente sociale

Il piccolo sarebbe stato letteralmente strappato dalle mani dell'assistente sociale dal padre che poi è fuggito portando con sé il bimbo. Il fatto è avvenuto a Rodengo Saiano, nel Bresciano. I militari hanno poi individuato il genitore, che è risultato essere separato dalla moglie e originario dell'Est Europa. Le trattative tra i carabinieri e l’uomo sono proseguite tutta la notte, proseguendo al mattino. Sembra che l’uomo, al momento del rapimento, abbia anche minacciato l’assistente sociale mostrando una pistola, che non è stato appurato se fosse vera o finta.

Proseguono le trattative

Il padre avrebbe agito prendendo di sorpresa l'assistente sociale, una donna di 36 anni. Avrebbe spintonato la professionista, strappandole il bambino e salendo con il figlio a bordo della sua auto, con cui entrambi sono scappati. La donna ha subito dato l'allarme ma, nonostante l'immediata risposta dei carabinieri, questi ultimi non sono riusciti a raggiungere la vettura guidata dall'uomo. Poco dopo genitore e figlio sono stati rintracciati presso l'abitazione del rumeno, dentro la quale il ricercato si è barricato, pronunciando frasi sconnesse a chiunque si avvicinasse alla porta della casa.

Secondo quanto reso noto, i carabinieri sono riusciti a parlare al telefono con il piccolo per sincerarsi delle sue condizioni. L'ultimo contatto sarebbe avvenuto alle 2 di notte. I militari ritengono che il piccolo si sia addormentato e che non si sia ancora risvegliato. Il genitore avrebbe dei precedenti per violenza domestica.